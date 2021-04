“A un anno da te”, la Volley Bitonto ricorda il presidente Vincenzo Schiraldi

Lo scorso 13 aprile, ad un anno esatto dalla scomparsa del presidente Vincenzo Schiraldi, la Volley Bitonto ha volute ricordare e condividere il cammino, umano e sportivo che per 45 anni ha accompagnato la comunità bitontina.

In mattinata ha avuto luogo la piantumazione di una giovane quercia in memoria del professore, nella villa comunale. L’iniziativa, condivisa dalla famiglia del presidente Schiraldi, s’inserisce nel percorso organizzato dal circolo Legambiente “Pino di Terlizzi” di Bitonto “Gli alberi della memoria”, patrocinata dall’amministrazione comunale. Il piccolo leccio è stato piantato in presenza del primo cittadino Michele Abbaticchio, degli assessori Rino Mangini e Cosimo Bonasia, della presidente di Legambiente Loredana Modugno, del presidente e del direttore tecnico della Volley Bitonto, Pino Lovero e Vito Sasanelli, e della famiglia del professor Schiraldi. Radici che s’innestano nel territorio, a rappresentare la connessione con una comunità che si è fatta famiglia attorno alla figura del compianto presidente. Ad aiutare nella piantumazione è stata la sua nipotina, immagine emblematica del legame e dell’attenzione costante di Vincenzo Schiraldi nei confronti dei giovani e dei più piccoli.

La giornata di ricordi si è conclusa con una diretta facebook organizzata dall’associazione pallavolistica bitontina: una serata in cui si sono avvicendati, annata dopo annata, famigliari, amici, atleti, figure istituzionali, collaboratori e figure che, umanamente o sportivamente, hanno avuto la possibilità di percorrere dei passi al fianco di Vincenzo Schiraldi. Condotta dal giornalista Mario Sicolo e da Marco Loiodice, la diretta ha avvicinato generazioni e appassionati in un excursus di commozione, sorrisi, ricordi e aneddoti dagli albori ai giorni nostri. Nonostante l’anno trascorso senza di lui, la presenza del professore resta indelebile, nei cuori e nel comune sentire.

Domani e domenica la Volley Bitonto sosterrà il Mercato Solidale nel supermercato Lidl di Bitonto per una raccolta alimentare, un aiuto concreto per supportare famiglie bisognose. Così, si resta uniti oltre il campo da gioco, come squadra e come famiglia, nel solco dell’eredità umana e profonda di Vincenzo Schiraldi. Un uomo che ha speso la sua vita per gli altri, trasmettendo valori e insegnamenti con grazia e gentilezza.