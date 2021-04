A Bitonto contagi in calo, ma 27 morti per Covid nei primi 15 giorni del mese

I report diffusi ieri dall’Asl Bari e dalla Prefettura consentono di fare il punto sulla situazione della pandemia Covid-19 in città.

Nella settimana dal 5 all’11 aprile nel territorio provinciale i nuovi casi hanno toccato quota 3021, registrando un calo rispetto alla settimana precedente del 31%. Il rapporto tra nuovi casi settimanali e residenti (incidenza settimanale) si è attestato a 245,6 nuovi casi ogni 100mila abitanti, valore nettamente inferiore al 356,1 di sette giorni prima.

Bitonto con 175 nuovi casi di positività al Covid tra il 5 e l’11 aprile ha fatto registrare un calo del 31,1% nelle nuove diagnosi settimanali e rientra tra i 24 Comuni baresi con un decremento settimanale dei nuovi casi superiore alla media provinciale. Il numero medio giornaliero di nuovi casi di positività scende, quindi, a 24,7 contro i 35,8 del periodo precedente. In discesa, finalmente, anche l’incidenza settimanale che dopo 14 giorni di stabilità a quota 477,7 nuovi casi per 100mila abitanti si è attestata a 329,2. Valore comunque alto, che colloca la città tra i 15 centri con un tasso superiore alla media di tutti i 41 Comuni monitorati dall’Asl Bari [nel grafico allegato i dati di Bitonto a confronto con Ruvo di Puglia (maggiore incidenza), Bitetto (maggiore incremento di casi) e Alberobello (minore incidenza e maggiore decremento di casi)].

Nei primi 15 giorni del mese di aprile i bitontini morti per il Covid sono stati 27, di cui 20 nella sola settimana 5-11 aprile. Un terzo dei deceduti aveva un’età compresa tra i 70 e i 79 anni; elevato anche il tributo pagato dalle classi d’età 60-69 anni e 80-89 anni, entrambe con il 29,6% dei decessi registrati ad aprile. La triste graduatoria per età vede in testa gli 88enni (3 decessi), seguiti da 67enni, 70enni, 71enni, 73enni, 81enni e 83enni (2 decessi per ognuna di queste età). La distribuzione dei decessi per sesso segnala che in maggioranza (15 su 27) si tratta di uomini.

Con i 27 decessi di aprile sale a 93 il bilancio complessivo dei morti Covid da novembre ad oggi in città.

L’ultimo report diramato il 15 aprile dalla Prefettura di Bari riporta per Bitonto un totale di 560 positivi che sono in isolamento domiciliare, perché asintomatici o con sintomi lievi che non necessitano di ospedalizzazione. 93, invece, il numero di positivi in isolamento domiciliare nelle due frazioni: 34 a Mariotto e 59 a Palombaio.

244 è il dato, aggiornato alle 17, relativo alle persone che sono in quarantena/isolamento fiduciario perché contatti stretti di persone positive al Covid. Di queste, 144 sono in attesa di tampone, mentre altre 100 hanno già effettuato un tampone, che è risultato negativo.

Ammontano a 10.085, secondo l’ultimo report dell’Asl Bari, i residenti a Bitonto ai quali è stato somministrato il vaccino. Di questi 2.701 hanno completato il ciclo con la seconda dose.

Sul fronte vaccini va segnalato il coinvolgimento a partire dalla prossima settimana del Centro Operativo Comunale nella gestione dei flussi dei cittadini all’hub vaccinale allestito nella palestra della scuola media “Rutigliano”, dove si conta di raggiungere una media di 400/500 somministrazioni al giorno. Per questo domani è in programma un incontro operativo tra Asl e Comando della Polizia locale.