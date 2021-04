Salute della Donna, porte aperte negli ospedali con i Bollini Rosa

Porte aperte alle donne per l’(H)Open Week dedicato alla loro salute. In occasione della Giornata nazionale della Salute della Donna, che si celebra il 22 aprile, Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, organizza la sesta edizione dell’(H)Open Week dal 19 al 25 aprile 2021. Negli ospedali del network Bollini Rosa, che attualmente conta 335 strutture, Onda dedica una settimana alla salute femminile con l’obiettivo di promuovere l’informazione e i servizi per la prevenzione e la cura delle principali patologie femminili.

La ASL di Bari ha aderito con i presidi di Altamura e San Paolo di Bari, dove sono in programma visite ed esami strumentali gratuiti, consulenze telefoniche, eventi e colloqui a distanza e in presenza (nel rispetto delle regole anti contagio), info point, distribuzione di materiale informativo e molte altre attività nell’ambito di diverse aree specialistiche.

Il presidio ospedaliero San Paolo di Bari, in particolare, propone numerose attività in collaborazione con il Comitato Unico di Garanzia aziendale, il Presidio di Putignano, i Consultori Familiari dei Distretti Socio Sanitari 13 e 14, i Poliambulatori del Presidio Post Acuzie di Triggiano e di Adelfia, il Dipartimento per le Dipendenze Patologiche e le Associazioni Energia Donna e Pandora.

Le iniziative

Violenza di genere in tempo di pandemia (19-25 aprile)

Video incontro per tutte le donne, a cura della dottoressa Valeria Scardigno, CAV - Associazione Pandora.

Difendersi – Tecniche di base antistupro e antiviolenza (19-25 aprile)

Video tutorial a cura del maestro di arti marziali Giovanni De Ceglia, organizzato dall’associazione Energia Donna.

Percorso per vittime di violenza e soggetti maltrattanti affetti da dipendenza patologica

Presentazione del progetto PDTA, a cura del Dipartimento Dipendenze Patologiche, con divulgazione di poster, slide e materiale informativo sul Progetto pilota per la diagnosi. cura e prevenzione dei fenomeni di violenza di genere correlati all'uso di sostanze.

Benessere intimo della donna: come affrontare i cambiamenti

Video interviste con gli esperti a cura dell’Associazione Energia Donna.

La sessualità: insieme a noi sempre - I come e i perché di cui nessuno parla (20 aprile)

Incontro dedicato alle donne operate di carcinoma mammario e in menopausa (chirurgica, farmacologica o fisiologica) finalizzato alla promozione della salute sessuale come fonte di benessere, a cura de “La Valigia Rossa”. Organizzato dall’associazione Energia Donna e dall’Oncologia Medica del San Paolo.

Stress lavoro correlato al tempo del coronavirus (22 aprile)

Focus group di approfondimento e formativi, organizzati dal Comitato Unico di Garanzia ASL Bari, dedicati alle operatrici impegnate nei reparti Covid della ASL Bari, per approfondire criticità e acquisire proposte di miglioramento organizzativo.

Pap test, visite e consulenze ginecologiche, counseling telefonici

a cura dei Consultori Familiari di Putignano-Castellana Grotte, Noci-Alberobello, Casamassima, Gioia del Colle, Turi e Sammichele di Bari, Poliambulatorio di Adelfia.

Esami ecografici, consulenze psicologiche, consigli dietetici (19-23 aprile)

con il coinvolgimento degli specialisti dell’ospedale Santa Maria degli Angeli di Putignano.

Visita Cardiologica (20-21-23 aprile)

Screening e valutazione del rischio cardiovascolare "Progetto Donna" (prestazioni riservate a donne dai 40 ai 60 anni), nel Poliambulatorio dell’ospedale Fallacara di Triggiano.

L’Ospedale della Murgia “Perinei” di Altamura partecipa all’Open Week sulla Salute della Donna con due iniziative. Il 20 aprile (dalle 9 alle 13) l’Unità operativa di Nefrologia, di cui è responsabile il dottor Pallotta, terrà un incontro con visite e consulenze per la “Prevenzione delle malattie renali nelle donne in menopausa”. Attenzione puntata sul corretto stile di vita, una sana alimentazione, una costante attività fisica, veri cardini della prevenzione, anche della malattia renale.

L’Unità operativa di Neurologia – responsabile il dottor Ardito – organizza per il 23 aprile (dalle 9 alle 13) una giornata dal titolo ”Fertilità, gravidanza e post partum nelle donne affette da sclerosi multipla”, da svolgersi in modalità online. La sclerosi multipla è una malattia infiammatoria del sistema nervoso centrale responsabile di danni irreversibili a carico della mielina; colpisce una fascia di età giovanile, quindi ha una ricaduta particolare su donne in età fertile desiderose di avere figli.

Per accedere alle prestazioni e ai servizi offerti durante (H)Open Week è necessario collegarsi al sito di ONDA (www.bollinirosa.it) e seguire le istruzioni indicate.

Presidio Ospedaliero S. Paolo di Bari – cliccare qui per consultare i dettagli delle singole iniziative

Ospedale della Murgia “Perinei” di Altamura - cliccare qui per consultare i dettagli delle singole iniziative