Vaccinazioni medici di famiglia, in arrivo nuove fiale

Le forniture di vaccino ai medici di medicina generale sono legate alle quantità ricevute ogni settimana da Roma. Quindi le dosi limitate a disposizione della ASL incidono inevitabilmente sulle consegne di vaccino da destinare ai medici di famiglia, che stanno dando un contributo decisivo alla campagna vaccinale in tutta la provincia di Bari.

La quantità di somministrazioni eseguite dai medici di assistenza primaria dipende esclusivamente dalle dosi che vengono fornite a livello centrale e messe a loro disposizione dall’azienda sanitaria per far fronte alle richieste dei propri assistiti.

Questa disponibilità limitata condiziona la programmazione delle consegne, ma le fiale in arrivo dovrebbero garantire somministrazioni più rapide e numerose.

Le prossime forniture, imminenti, saranno destinate alla medicina generale in modo da poter proseguire l’attività vaccinale senza interruzioni.