Vaccinazioni fascia d’età 79-60 anni, da oggi solo con prenotazione

Da oggi stop alle vaccinazioni “a sportello” per la fascia d’età 79-60 anni. Le somministrazioni avverranno solo previa adesione alla campagna “La Puglia ti vaccina”, confermando l'appuntamento già pianificato dalla Regione Puglia sulla base della data di nascita e del Comune di residenza registrati in anagrafe sanitaria. Per aderire servono codice fiscale, tessera sanitaria e recapito telefonico per eventuali comunicazioni da parte dell'ASL.

Per conoscere e confermare data e luogo del proprio appuntamento si può consultare la piattaforma online lapugliativaccina.regione.puglia.it (che consente di stampare il promemoria e il modulo di consenso informato); chiamare il numero verde 800 713931 (attivo da lunedì a sabato dalle 8 alle 20); rivolgersi alle farmacie accreditate al servizio FarmaCUP.

Per i soggetti in condizioni di fragilità vi è invece un percorso dedicato, che prevede la chiamata da parte del medico o del centro specialistico di cura se sono estremamente vulnerabili. E anche possibile contattare il proprio medico in caso di grave disabilità (legge 104).