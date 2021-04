Giornata mondiale della Terra, focus sulle lame

Svolta nel mondo del biologico: con la recente approvazione, nella Commissione agricoltura del Senato, del primo disegno di legge per regolamentare il settore – uno dei comparti gioiello dell’economia italiana – nuove prospettive si schiudono per gli 80mila operatori della filiera nazionale, che può contare su due milioni di ettari coltivati a biologico, pari al 15% della superficie agricola italiana, per un valore al consumo stimato in oltre 3,3 miliardi di euro.

Spicca nel disegno normativo l’introduzione dei biodistretti, realtà già presenti in Italia da una decina d’anni, con numerose esperienze nate spesso spontaneamente dal basso e riconosciute a vario titolo dagli enti locali. Tecnicamente, la definizione di “biodistretti” indica aree agricole organizzate in chiave di bioproduzioni, con una filiera inclusiva non solo di agricoltori e cittadini-consumatori, ma anche delle pubbliche amministrazioni, di associazioni del territorio e persino di operatori turistici.

Quali prospettive potrebbe schiudere adesso l’approvazione definitiva della legge nazionale sul bio, e quale slancio potrebbe imprimere all’agricoltura italiana nella fase post pandemica? La nuova legge, quando sarà definitivamente approvata, potrà certamente stimolare la diffusione dei biodistretti, fornendo supporto e strumenti finanziari e di governance per stimolarne lo sviluppo. Così come i biodistretti potranno giovarsi del Piano per lo sviluppo del biologico Ue, che ne sostiene e finanzia la formazione.

Se ne parlerà domani in occasione della Giornata mondiale della Terra, con il circular talk promosso da Alce Nero in sinergia con la campagna pubblica di sensibilizzazione Spreco Zero, sul tema “Sviluppo sostenibile, l’Italia dei biodistretti – Sfide e prospettive del post pandemia, in attesa che l’agricoltura biologica diventi legge”. Appuntamento dalle 17.30 sul canale Youtube Spreco Zero, a questo link.

L’incontro digitale, in streaming live, vedrà protagonisti – coordinati dall’agro economista Andrea Segrè, fondatore di Last Minute Market e animatore della campagna Spreco Zero – Benedetto Fracchiolla, olivicoltore e presidente del Biodistretto delle Lame; l’esperto Cesare Zanasi, professore del Dipartimento di Scienze e tecnologie agroalimentari dell'Università di Bologna; Marco Santori, consigliere di Amatrice Terra Viva e consigliere tecnico di Alce Nero; Tommaso Perrone, giornalista e direttore di LifeGate.

Il talk digitale svilupperà anche un focus dedicato a due realtà significative: il Biodistretto delle Lame, che include per ora i comuni di Ruvo di Puglia e Bitonto ma progetta di estendersi dalla Murgia al mare, seguendo il corso delle lame includendo anche Corato, Terlizzi, Bisceglie, Molfetta e Giovinazzo, nel segno della diffusione di un modello partecipativo dal basso, attento allo sviluppo sostenibile e alla vocazione del territorio. Un avallo importante è da poco giunto dalla Regione Puglia, che ha inserito il Biodistretto delle Lame fra i sette Distretti del Cibo riconosciuti a livello regionale.

E si parlerà anche del Biodistretto Amatrice Terra Viva, una filiera agricola con terre seminate in biologico che valorizza la vocazione cerealicola di grano tenero e farro del Lazio, e quindi la tradizione gastronomica del comprensorio di Amatrice. Un progetto che insiste su un’area fortemente simbolica, colpita dalla sequenza sismica dell’agosto 2016. Qui l’agricoltura biologica può essere una risposta concreta all’esigenza di rinascita del territorio.