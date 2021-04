Pandemia e scuola, come hanno reagito gli studenti bitontini?

Ormai siamo in emergenza Covid-19 da più di un anno, con tutti i disagi, le sofferenze e i danni, non solo economici ma anche di natura sociale e psicologica, che ne sono derivati.

In questa Italia “a colori” piena di incertezze, fra una moltitudine di decreti e infinite polemiche, ci si è però dimenticati – per l’ennesima volta – del mondo della Scuola e dell’Università, lasciando soli studenti e insegnanti a dover gestire, impreparati, un processo di digitalizzazione forzato dalla pandemia. In tutto il Paese si è entrati in modalità didattica a distanza, e poi anche integrata digitale, senza tener conto della copertura e della disponibilità effettiva della Rete.

Ma come hanno reagito gli studenti bitontini al Covid? Come hanno imparato a convivere col virus? Com’è cambiata la loro vita scolastica? BitontoLive ha raccolto la testimonianza di 80 studenti delle scuole superiori e dell’università, diversi per percorsi di studio, interessi e condizioni economiche, cercando di dar voce all’esperienza di ognuno di loro.

Come è stato gestito lo studio durante la pandemia? Tu e la tua famiglia eravate preparati a gestire la dad?

A inizio pandemia buona parte dei ragazzi è stata colta impreparata di fronte alla digitalizzazione richiesta dalla nuova modalità di didattica a distanza, con il 25% degli intervistati che non possedeva un computer, un tablet o una connessione Internet adeguata, dovendo quindi accontentarsi del piccolo schermo dello smartphone per poter seguire le lezioni, non senza incontrare una serie di disagi, in primis quello di non poter usufruire comodamente dei programmi del pacchetto Office o di altri programmi necessari alla didattica, e il non possedere una stampante per i file inviati dai docenti. Esperienza simile per chi aveva fratelli o sorelle (parliamo della metà del nostro campione), in cui le famiglie si sono dovute organizzare per gestire non solo la dad ma anche la suddivisione degli spazi domestici, portando la scuola nelle case attraverso riunioni su Teams, Zoom o Meet e impegnando cucine, salotti, camere da letto e ogni angolo utile.

Solo l’11,25% degli studenti intervistati ha dichiarato di essere riuscito a gestire la didattica a distanza in maniera ottimale, avendo in casa più di un dispositivo e spazi idonei a seguire le lezioni online.

Ne deriva che la digitalizzazione richiesta non ha fatto altro che acuire le ineguaglianze economiche e sociali tra studenti e famiglie, incentivando in alcuni casi l’abbandono dello studio.

Come è cambiato il rapporto con i compagni di classe o del corso di laurea?

Quasi tutti gli intervistati sono stati della stessa opinione: con l’online la maggior parte dei rapporti con i compagni è venuta meno, soprattutto nel percorso universitario. Una piccola parte di ragazzi è riuscita però a gestire al meglio il contesto creato dalla pandemia, rimanendo in contatto in maniera assidua con una cerchia di amici, ed anche intrattenendosi con loro sfruttando passioni e hobby in comune, inventando passatempo originali, riuscendo a non annoiarsi. Le semplici chiamate-studio sono diventate luoghi virtuali dove coinvolgere i coetanei in cineforum, dirette Instagram, sessioni di gaming supportate da Discord (piattaforma di messaggistica istantanea progettata per la comunicazione tra comunità di videogiocatori), o gruppi di lettura per coinvolgere e appassionare tutti i partecipanti. Una sorta di originalissimo e atipico Decameron del XXI secolo, per combattere la noia creata dalla quarantena sfruttando al meglio i propri interessi e coinvolgendo anche gli altri.

Una studentessa del liceo Montanari di Verona è stata costretta a bendarsi durante l’interrogazione a causa della poca fiducia della sua prof. I docenti sono stati in grado di gestire queste nuove modalità di didattica con approccio sereno? Com’è cambiato il vostro modo di rapportarvi?

Fortunatamente nessuno degli studenti intervistati ha vissuto esperienze analoghe, anche se non sono mancati i sospetti di alcuni insegnanti riguardo all’effettiva preparazione di alcuni alunni. Le interrogazioni sono state gestite nel rispetto della dignità di ogni studente, ma inevitabili i sentimenti di frustrazione e stress non solo fra ragazzi ma anche fra docenti, causati da una transazione traumatica dalla scuola in presenza a quella virtuale, che ha portato ad una difficoltà di adattamento superata solo mediante la pratica e la graduale familiarità con i mezzi della didattica online. La pandemia ha colto tutti alla sprovvista, evidenziando l’inadeguatezza nel gestire la didattica a distanza.

Col tempo, anche il rapporto fra studenti e docenti ha subìto cambiamenti: alcuni insegnanti si sono dimostrati sempre disponibili e comprensivi, riuscendo anche a spronare i propri alunni e aiutandoli ad interfacciarsi con questa nuova realtà; altri invece hanno perso la misura, assegnando troppi compiti e dispense o fissando interrogazioni last minute, che hanno gettato nel panico i ragazzi.

Parliamo di Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO), stage e tirocini. Come sono stati gestiti?

Anche in questo caso gli alunni intervistati hanno incontrato un contesto decisamente differente a seconda della soluzione adottata dall’ente che gestiva le attività: il 45% dei ragazzi ha continuato l’esperienza servendosi dei mezzi digitali, il 30% ha dovuto interromperla e il 25% l’ha ripresa dopo una sospensione temporanea.

Ma e importante sottolineare che la maggior parte degli studenti non ha trovato coinvolgenti le attività proposte, in primis l’orientamento universitario, non per una questione di mancato interesse alle tematiche trattate ma proprio a causa della modalità online in cui PCTO, stage e tirocini si svolgevano, avendo cali di concentrazione sempre più frequenti. Un fenomeno intensificato soprattutto per le attività svolte unicamente di pomeriggio, togliendo tempo allo studio e al riposo.

Queste occasioni, che possono essere fondamentali per lo sviluppo dei ragazzi, sono ben presto diventate l’ennesimo “rumore” di sottofondo, rendendo l’apprendimento nullo o insufficiente.

In conclusione, il 95% dei nostri intervistati ha definito l’esperienza con la dad negativa, auspicando un rapido ritorno alla normalità.

Sui social, a riguardo, non mancano i commenti dei più grandi, la generazione dei “boomers”, che sminuiscono la didattica a distanza, vista come l’ennesimo pretesto per non studiare e oziare. Ma, alla luce delle testimonianze registrate, si tratta di un giudizio sbrigativo, privo di empatia ed estremamente superficiale, facendo di tutta l’erba un fascio, magari per fastidio di fronte a gruppi di ragazzini che bighellonavano per le strade della nostra Bitonto. Ma si tratta di un fenomeno preesistente alla pandemia, che continuerà a prescindere da tutto.

La realtà è ben diversa e più complessa, e va ad aprire una questione molto più vecchia ed ampia: quella di un Paese che non investe abbastanza nella Scuola e nell’Università (quest’ultima totalmente abbandonata durante l’emergenza sanitaria) e, di conseguenza, nel futuro dei ragazzi.

Le testimonianze raccolte provengono da studenti di vari contesti sociali e scolastici o universitari, ragazzi desiderosi di assaporare il mondo ma costretti per cause di forza maggiore a non uscire di casa e a non vivere appieno la propria età. Ragazzi con storie e background differenti, uniti però dalla stessa insofferenza verso un sistema di apprendimento imposto, spesso anacronistico, con programmi non al passo con i tempi. Un sistema che ha quindi bisogno di essere profondamente rivisto, modernizzato, perché sia davvero capace di ascoltare la voce dei giovani. Una voce che nasconde, oggi più che mai, il timore per un futuro che appare totalmente incerto.