Positivi al Covid, Bitonto in fascia rossa

L’Asl Bari ha diffuso il report relativo alla settimana 12-18 aprile, nel quale sono riportati per ciascun comune del territorio provinciale i dati sui nuovi contagi, confrontati con i dati consolidati delle settimane precedenti.

Nuovi casi e incidenza settimanali

Nella settimana dal 12 al 18 aprile in provincia di Bari sono stati registrati 2.945 nuovi casi positivi (in calo del 12%) per un’incidenza settimanale (rapporto tra nuovi casi e residenti) pari a 239,4 casi ogni 100mila abitanti (sette giorni fa l’incidenza segnava 272,1).

Per Bitonto il report odierno segnala 219 nuovi casi di positività, che equivalgono ad un incremento del 7,9% rispetto ai 203 nuovi casi (dato consolidato) della settimana precedente. In peggioramento anche l’incidenza settimanale che risale a quota 416,8 nuovi casi ogni 100mila abitanti (il dato ricalcolato dalla Asl per la settimana precedente era stato di 386,3).

In base ai dati del report Asl è possibile distribuire i 41 Comuni della provincia in 4 fasce di diverso colore: i singoli Comuni rientrano in fascia verde se hanno variazione percentuale di nuovi casi e incidenza settimanali migliori rispetto al dato provinciale, in fascia gialla con variazione percentuale peggiore e incidenza migliore, in fascia rosa con variazione percentuale migliore e incidenza peggiore, in fascia verde con variazione percentuale e incidenza settimanali peggiori rispetto alla media del territorio provinciale.

I dati registrati nella settimana 12-18 aprile collocano Bitonto nella fascia rossa insieme a Binetto, Bitetto, Bitritto, Casamassima, Corato, Modugno e Ruvo di Puglia. (Nell’immagine allegata il dettaglio delle 4 fasce)

Decessi

Il numero dei decessi per Covid-19 nel mese di aprile, aggiornato al 22 aprile, sale a 34 (21 uomini e 13 donne).

Nella distribuzione per età prevalgono le classi 70-79 anni e 80-89 anni con il 32,4% (11 decessi), seguite dalla classe 60-69 anni con il 26,5% (9 decessi).

Positivi in isolamento domiciliare

L’ultimo dato reso disponibile dalla Prefettura segnala al 21 aprile un totale di 664 positivi in isolamento domiciliare (asintomatici o con sintomi lievi che non necessitano di ospedalizzazione). Di questi 608 sono residenti a Bitonto (+48 rispetto al 15 aprile), 22 a Mariotto (-12) e 34 a Palombaio (-25).

Vaccinazioni

Il numero dei residenti a Bitonto che hanno ricevuto il vaccino, aggiornato al 22 aprile, è di 8.991 (pari al 16,6% della popolazione residente), dei quali 3.043 immunizzati con due dosi. In totale le dosi di vaccino somministrate ai bitontini sono 12.034.