Due brevi cerimonie, senza pubblico, per celebrare il 25 Aprile

L’Amministrazione comunale celebrerà domani la ricorrenza del 25 Aprile, anniversario della Liberazione dell’Italia, con due cerimonie simboliche senza la partecipazione del pubblico per evitare assembramenti.

La prima prevede la deposizione di una corona d’alloro e fiori al Monumento ai Caduti in piazza Marconi.

Una breve cerimonia istituzionale è in programma alle 10 nella Villa comunale con il sindaco Michele Abbaticchio, la presidente della sezione cittadina ANPI, Antonella De Napoli, e i rappresentanti delle forze dell’ordine, che deporranno un omaggio floreale ai piedi del cippo commemorativo.

Durante le due cerimonie saranno scrupolosamente osservate le misure di sicurezza previste dai protocolli sanitari contro la diffusione del Covid-19.

“La Festa della Liberazione – dichiara il sindaco Abbaticchio - è l'essenza stessa della nostra Nazione, perché ci ricorda la lotta dei nostri padri per la riconquista della libertà e dei diritti, contro ogni forma di dittatura e di sopruso. Ma ci ricorda un periodo di privazione e sofferenza, dal quale siamo stati liberati grazie al sacrificio di tutti coloro che hanno creduto in una società migliore. Esattamente come dovrebbe accadere oggi: ognuno di noi dev’essere partigiano della libertà, responsabile per la propria salute e quella del prossimo”.