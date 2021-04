Abbaticchio: “Contagi ancora alti ma decade ordinanza restrittiva”

Da lunedì la Puglia passerà in zona arancione e il sindaco Michele Abbaticchio è tornato a fare il punto sulla situazione Covid in città attraverso una diretta facebook.

“Come sapete – ha esordito – il Governo ha deciso che la Puglia torna in zona arancione da lunedì. Ciò significa che ci si potrà spostare da un Comune all’altro ma vuol dire anche dare la possibilità di riaprire alcune attività commerciali (parrucchieri, estetisti, mercati all’aperto) e dare più libertà di orario, seppur rimanga il coprifuoco alle 22. Non ci sono limiti per le aperture nei giorni festivi, si può fare sport individuale ma non di contatto”.

Il focus sulla nostra città invece non offre un miglioramento dei numeri relativi ai contagi. “Ma la situazione a Bitonto non è per niente migliorata in queste due settimane – ha continuato Abbaticchio – e gli effetti dell’ordinanza comunale restrittiva, scaduta oggi, non ci dà ancora visibilità per i risultati, dovremo aspettare lunedì prossimo con il report dell’ASL. Mi è stato chiesto di transennare le piazze centrali e chiudere i parchi e lo abbiamo fatto. Ma è chiaro che una parte di noi è arrabbiata perché vede gente che staziona in strada per futili motivi e con mascherina abbassata. Le forze dell’ordine sono ormai stremate sotto il profilo fisico e psicologico, i controlli continuano nonostante ci siano ancora feste private. I contagi maggiori risultano essere infatti in contesti familiari”.

“Il calendario dei vaccini è stato spostato di qualche giorno per via dell’arrivo tardivo delle dosi in Puglia. Ringrazio le associazioni di protezione civile e di volontariato che ci stanno dando una mano presso il centro vaccinale della palestra della scuola Rutigliano, assieme al comandante della Polizia municipale. Do il mio in bocca al lupo a tutte le attività economiche che riapriranno lunedì e sono sicuro che i nostri concittadini daranno nuovamente vita ad un circolo virtuoso”, ha concluso il primo cittadino.