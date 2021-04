"E tutto si deformò...", 35 anni fa il disastro di Černobyl

Il poeta bitontino Nicola Dell'Acqua ricorda il disastro di avvenuto nella notte del 26 aprile 1986, all’1:23:45, nella centrale nucleare di Černobyl.

Quello in Ucraina è il più grave incidente della storia del nucleare civile e uno dei due, insieme a quello del 2011 a Fukushima in Giappone, ad essere stato classificato con il settimo livello, il massimo, della scala di catastroficità INES.

Quel giorno di trentacinque anni fa ha segnato per sempre la storia recente d'Europa e del mondo. Una tragedia che costò la vita a migliaia di persone, segnando una linea di confine netta tra il prima e il dopo Černobyl. Nulla è stato più come prima, non solo per bielorussi, russi e ucraini che ne hanno subito le conseguenze più drammatiche, ma per tutti.

Ancora è impossibile avere un bilancio reale del disastro. Sessantasei i morti accertati, ma secondo l'Onu furono almeno 4mila le vittime. Gli sfollati oltre 115 mila.

Dietro la catastrofe, un errore umano e la cattiva progettazione della centrale nucleare.

Di seguito il testo della poesia di Dell’Acqua.

"CHERNOBYL "

Ore 1.23'45"

Black out

la terra tremò nel suo cuor

vergine e immacolato.

L'uomo sbagliò ma non poté nulla

e soffocò in quel esplosione

dove il suo respiro si sporco di nucleare

e detriti ..

I polmoni di molti lottarono strenuamente

ma il ciel era tutto un enorme fungo bello

a vedersi ma terribile a inghiottirsi..

Ma il progresso doveva andare avanti

e nulla si fermò.

La primavera ebbe paura e si dissolse nell'aria in goccine velenose i verdi petali diventarono scuri presagi di morte

Lacrime e abbandono si sparsero in quel pezzo di terra dimenticato da Dio

tutto si irradio suo malgrado.

E tutto si deformò

gli occhi

le braccia

le mani

il cuore

Gli errori costarono caro

e chissà se il tempo nuovo saprà dimenticare.