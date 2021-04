A Luigi Presicce l'onorificenza di Cavaliere al merito della Repubblica Italiana

Cavaliere al merito della Repubblica Italiana. È il riconoscimento conferito al nostro Luigi Presicce, comandante dell’associazione SASS (Servizi Ausiliari di Sicurezza) Puglia, dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, come richiamato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 20 aprile scorso.

“Per l'impegno profuso al servizio della collettività attraverso la gestione delle diverse attività di protezione civile, tra cui​ l'ottima e meticolosa gestione dell'emergenza da Covid-19”: questa la motivazione.

“È un’alta onorificenza​ che mi rende orgoglioso”, dichiara Presicce a BitontoLive.

La sua “militanza” nel sociale comincia subito dopo il servizio militare nell’Arma dei Carabinieri. Impiegato in Aeroporti di Puglia, affianca al suo lavoro l’impegno quotidiano nell’ambito del volontariato e dei servizi di protezione civile.

Un impegno che l’assorbe sul campo ma anche nella formazione continua. Nel suo lungo curriculum due corsi per amministrator locali con focus sugli strumenti di buona politica per servire la comunità; attestati di formazione nell’ambito della protezione civile regionale e della gestione dei soccorsi negli incidente a maggiore rilevanza; certificazioni come esecutore Blsd e P-Blsd, addetto alla prevenzione e alla lotta antincendio, sicurezza sul lavoro, r​ischio biologico​ nella prevenzione del contagio da Covid-19, organizzazione e gestione delle attività del volontariato di protezione civile a supporto di Comuni e popolazione, allerta meteo, sicurezza aerea, bilanci e rendicontazione degli enti del terzo settore.

Competenze sempre più approfondite e a largo raggio, per offrire un’assistenza qualificata e completa alla popolazione con i suoi SASS, sempre presenti e ormai punto di riferimento dei cittadini.

Importante anche l’impegno con le scuole, attraverso la partecipazione e la promozione di diversi progetti incentrati su legalità, pari opportunità, disagio e devianza minorile, cyberbulismo, trasparenza e legalità.

A fronte di tanto attivismo, Luigi Presicce ha collezionato una messe di attestazioni e riconoscimenti: encomio e benemerenza dall’Unione Montana dei Monti Azzurri “per la sensibilità ​ e l’alto spirito di servizio testimoniati attraverso la propria opera di volontariato al servizio della popolazione italiana”; note di apprezzamento dal prefetto Sessa per la “fattiva collaborazione tesa alla diffusione della coscienza del sapere, nella formazione dei giovani, orientandoli alla cultura della protezione civile”; dall’Arma “per aver contribuito con alta professionalità, nel proprio ambito lavorativo in Aeroporti di Puglia, ad una delicata e rischiosa attività d’indagine condotta dal ROS contro due organizzazioni criminali di tipo mafioso attive in ambito nazionale”; dalla Questura di Bari “per la fattiva collaborazione manifestata in più occasioni mettendo a disposizione della Squadra Cinofili la propria competenza”; dal commissario prefettizio Riflesso “per il lavoro svolto nell’emergenza Covid a vantaggio di tutta la comunità di Palo del Colle”.

Ed ora, la ciliegina sulla torta: la meritata onorificenza di Cavaliere al merito della Repubblica Italiana per il contributo prezioso fornito nella gestione della pandemia, soprattutto al fianco dei più deboli.