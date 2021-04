Servizio TAO, ASL: “Nessuna interruzione”. Damascelli: "Vigileremo su continuità"

Il servizio ambulatoriale per i pazienti in Terapia Anticoagulante Orale (TAO) nella sede distrettuale di Bitonto continuerà ad essere garantito e assicurato. Lo comunica la Direzione sanitaria dell’ASL Bari dopo aver acquisito la disponibilità dell’attuale medico responsabile a proseguire l’attività in favore dei pazienti.

L’ASL annuncia inoltre un’ulteriore integrazione delle ore di servizio di Ematologia entro giugno, per implementare l’assistenza sul territorio.

A lanciare l'allarme sulla sospensione del servizio ambulatoriale per i pazienti in TAO a Bitonto è stato nei giorni scorsi Domenico Damascelli con una nota in cui reclamava l'assegnazione di un nuovo ematologo da affiancare allo specialista in imminente pensionamento. Contro la chiusura della TAO al pta di Bitonto, Damascelli ha anche avviato una petizione online che ha raccolto oltre 200 firme in due giorni

“Sono contento di aver vinto questa battaglia – commenta a BitontoLive – per tutti quei pazienti, bitontini e non, che usufruiscono del servizio TAO nel laboratorio di Patologia clinica del presidio territoriale di assistenza di Bitonto”.

“Avevo ricevuto tante segnalazioni – spiega – da parte dei pazienti a cui era stato riferito che, dalla volta successiva, avrebbero ricevuto l’esito dei propri esami ematochimici via email, poiché non sarebbe stata più disponibile la consulenza specialistica dell’ematologo, prossimo al pensionamento. Noto con soddisfazione che, dopo il mio intervento sulla stampa, le mie dirette social e la petizione popolare che ho lanciato online, finalmente si trova una soluzione, si pone rimedio”.

“Ne sono molto contento – ribadisce Damascelli – però auspico che non si tratti di un intervento tampone ma strutturale: nel momento in cui, in un ambulatorio dei pta, specialistico o diagnostico, o in un qualsiasi reparto ospedaliero, un professionista va in quiescenza o deve smaltire le ferie maturate, non deve interrompersi il servizio e per tempo si deve provvedere all’affiancamento di un nuovo specialista che possa sostituirlo, perché ai cittadini questi servizi non devono mai essere sospesi. Invece hanno chiuso tante strutture ospedaliere in tanti comuni, molto spesso inutilizzate e in abbandono, con la promessa di riconvertirle in medicina del territorio e quindi in poliambulatori specialistici e per la riabilitazione, ma questo avviene però soltanto sulla carta. Anzi, laddove dei servizi ci sono, anziché potenziarli, vengono ridimensionati. Noi dobbiamo combattere non per chiedere qualcosa che non si può ottenere, ma per difendere la medicina del territorio e il sacrosanto diritto dei cittadini alla salute”.

Poi, tornando al servizio TAO, conclude: “Non abbasserò la guardia, perché è necessario vigilare sulla continuità dell’erogazione”.

Sulla questione interviene anche il Pd Bitonto con una nota: “Appresa la notizia del probabile disagio che avrebbe comportato all’utenza il pensionamento dell’ematologo in servizio presso il laboratorio analisi del pta di Bitonto, abbiamo inoltrato una lettera alla Direzione generale dell’ASL di Bari”.

La risposta è stata la nota in cui viene assicurata la continuità del servizio. “Riteniamo sia una buona notizia per la cittadinanza. Fermo restando che il presidio territoriale di assistenza di Bitonto abbisogni di un progetto specifico che è opportuno costruire con l’aiuto di tutti – commentano dal Partito Democratico – proviamo insieme a migliorare questo fondamentale servizio pubblico, ciascuno secondo le proprie prerogative”.