Perché ancora capitozzature brutte e dannose in città?

Il movimento VogliAMO Bitonto Pulita e l’associazione Mowgli esprimono profondo rammarico per gli ultimi interventi di potatura effettuati sui tigli in viale Giovanni XXIII.

Nel corso della riunione del 30 marzo scorso, a cui parteciparono realtà ambientaliste e istituzioni, fu presentato l’agronomo Guerra come nuovo tecnico che si sarebbe occupato della gestione del verde urbano, e vennero illustrate le linee guida da adottare per la manutenzione del verde, tra cui la necessità di evitare interventi di capitozzatura. Ciò nonostante, sono stati eseguiti dalla ditta incaricata drastici interventi, equiparabili alle potature effettuate in un vigneto.

Le recenti normative del Ministero dell’Ambiente pongono come obiettivo l’azzeramento di tali interventi, inquadrati come una sorta di danno erariale, quindi per tutti i cittadini.

“La capitozzatura, brutta e dannosa, consiste, come è noto, nel drastico raccorciamento del tronco o delle branche primarie (sbrancatura) fino in prossimità di questo. Tale operazione è una delle principali cause delle cattive condizioni in cui versano molti alberi ornamentali. Il tronco capitozzato viene, infatti, lasciato dal taglio senza difese e così i tessuti, anche nelle specie con buona capacità di compartimentalizzazione, iniziano a morire dalla superficie del taglio stesso verso l’interno. La corteccia, inoltre, viene improvvisamente esposta ai raggi solari, con un eccessivo riscaldamento dei vasi floematici più superficiali, che sono danneggiati. La capitozzatura è, perciò, un’operazione che deve essere evitata ogni volta che sia possibile” (da un articolo a firma di Francesco Ferrini, Accademia dei Georgofili).

“Esprimiamo la speranza che lo slogan Ogni foglia vale, oramai diffuso in tutta Italia, porti gli amministratori pubblici ad una maggiore sensibilità nei confronti delle corrette pratiche agronomiche. Ci congratuliamo, infine, con il dottor Guerra per il nuovo incarico, augurandogli buon lavoro ed auspicando che porti avanti le sue idee, anticipate durante la già citata riunione, anche se in contrasto con quelle di chi, già da anni, ha dimostrato di non avere a cuore le tematiche ambientali della nostra città”, sottolineano VogliAMO Bitonto Pulita e Mowgli.