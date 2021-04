La proposta del comparto wedding: green pass e tamponi per i matrimoni

Una bozza di proposta per far ripartire il settore wedding. Un comparto fermo da oltre un anno e che in Puglia segna un giro di affari per un milione e mezzo di euro.

Una sorta di green pass per permettere la partecipazione al matrimonio: questa è la proposta di Confcommercio Puglia e Puglia Wedding Production Association che hanno redatto una bozza di protocollo per sbloccare il comparto e l'hanno inviata in Regione ma anche a Franco Localtelli, presidente del Comitato Tecnico Scientifico.

Un comparto messo in ginocchio e non menzionato nell'ultimo decreto sulle riaperture: restano con il fiato sospeso migliaia di giovani pugliesi, ma sono in stand by anche, e soprattutto, tutti gli attori del comparto che vede sale ricevimenti, fotografi, musicisti e artisti, negozi di abiti da sposa, sartorie e fiorai

Per la sicurezza degli eventi, la bozza inviata al tavolo di controllo, prevede il tampone per gli sposi 15 giorni prima del matrimonio, un modo per garantire anche un possibile rinvio se è accertata la positività. Il tampone, per gli sposi, va poi ripetuto anche 48 ore prima dell'evento. L'organizzazione dei tamponi avverrebbe tramite una app, con prezzo modico dei tamponi. Potranno partecipare liberamente all'evento le persone vaccinate, mentre gli altri ospiti dovranno sottoporsi a tampone 48 ore prima della festa.