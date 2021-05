La Puglia resta arancione

L'esito del monitoraggio, dunque, ha portato a solo due cambi di colore rispetto alla settimana scorsa: le due regioni che, in base ai dati, sembravano in bilico sono rimaste nelle fasce di rischio dov'erano già: la Campania, pur con un Rt superiore a 1 (ma un rischio basso) rimane in giallo, mentre la Puglia resta in arancione dopo aver sperato nella "promozione" in zona gialla.

Questo quindi il nuovo quadro dell'Italia "a colori" a partire da lunedi' 3 maggio: in zona rossa la Val d'Aosta; in zona arancione Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna. zona gialla per Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Province autonome di Bolzano e Trento, Piemonte, Toscana, Umbria e Veneto.