Palazzo Gentile si colora di rosso in omaggio alla Croce Rossa

La Croce Rossa celebrerà la sua Giornata mondiale sabato 8 maggio (data che coincide con l’anniversario della nascita del suo fondatore, lo svizzero Henri Dunant).

Il Comune di Bitonto, aderendo all’iniziativa promossa a livello nazionale dall’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, renderà omaggio alla generosa opera svolta dalla Croce Rossa Italiana (CRI) illuminando di rosso la facciata di Palazzo Gentile. Per tutta la settimana, inoltre, una bandiera della Croce Rossa sventolerà sulla facciata del palazzo del Municipio.

In questo modo la città prenderà parte al simbolico ringraziamento tributato a livello globale all’organizzazione, che con milioni di volontari è presente in ogni angolo del mondo per fornire assistenza e soccorso in situazioni di bisogno.

Il sindaco di Bitonto, Michele Abbaticchio, annunciando l’adesione del Comune all’iniziativa ANCI sottolinea l’importanza del ruolo svolto dalla Croce Rossa che “a livello locale, in particolare, assicura alla comunità un lavoro prezioso. Un impegno che si è rafforzato e intensificato durante l’emergenza sanitaria per il Covid, segnato da un diffuso incremento dei bisogni sociali e sanitari. La nostra incondizionata gratitudine va, perciò, ai tantissimi volontari crocerossini, che ogni giorno dedicano tempo e passione per aiutare gli altri e i vulnerabili, in particolare”.