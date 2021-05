Dall’hub vaccinale l’invito a rispettare giorno e orario della prenotazione

Prosegue la campagna vaccinale dell’ASL Bari, che da questa settimana ha avviato le somministrazioni ai cittadini della fascia d’età 60-69 anni che hanno confermato l’appuntamento sulla piattaforma “La Puglia ti vaccina”.

Parallelamente proseguono i richiami per quanti hanno già ricevuto la prima dose (altre fasce d’età, categorie più esposte al rischio per fragilità o vulnerabilità per patologia).

I responsabili dell’hub territoriale di Bitonto, allestito dall’Azienda sanitaria locale in collaborazione con il Comune nella palestra della scuola media Rutigliano, invitano tutti gli interessati a rispettare rigorosamente il giorno e soprattutto l’orario fissato nella prenotazione, evitando di presentarsi al centro vaccinale molto tempo prima, nella vana speranza di poter anticipare l’appuntamento.

Questo diffuso comportamento sta provocando disagi organizzativi, perché le vaccinazioni devono essere eseguite secondo l’ordine di prenotazione, che non può essere in alcun modo cambiato.

Presentandosi con largo anticipo all’hub vaccinale si rischia di dover aspettare a lungo il proprio turno, contribuendo alla formazione di lunghe code e assembramenti.