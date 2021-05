Una targa in memoria di Giuseppe Rossiello

Un premio per ricordare il presidente onorario dell’US Bitonto, Giuseppe Rossiello, venuto a mancare il 4 aprile scorso a causa del Covid-19. L’idea parte dal giornalista bitontino Nicola Lavacca ed è stata accolta con fervore dal presidente del team neroverde Francesco Rossiello per una lodevole iniziativa in memoria del suo papà, molto vicino in questi ultimi anni alle sorti e alle vicende di società e squadra, di cui era presidente onorario.

Verrà pertanto istituita la targa “Giuseppe Rossiello” da assegnare al migliore calciatore juniores del Bitonto che si sarà particolarmente distinto per impegno, dedizione, qualità tecniche e comportamentali durante la stagione agonistica, a partire da quella 2020-2021 tuttora in corso.

Un riconoscimento che intende anche dare ai giovani alfieri neroverdi un ulteriore stimolo per il loro futuro calcistico, sulla scia dei valori morali e sportivi che erano propri del compianto Giuseppe Rossiello.

L’iniziativa di Nicola Lavacca è stata condivisa dal gruppo promotore del Premio “Gaetano Naglieri” (di cui il giornalista fa parte) e dall’ufficio stampa dell’US Bitonto.

La targa “Giuseppe Rossiello” verrà consegnata al vincitore in occasione dell’ultima partita di campionato Bitonto-Fasano, insieme all’ormai tradizionale premio “Gaetano Naglieri”.