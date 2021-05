Meraki, il coraggio di realizzare un sogno in tempo di pandemia

Con la pandemia le nostre vite sono state stravolte, subendo danni di natura economica ma anche psicologica e sociale e creando un innegabile clima di sconforto sul territorio. In questo contesto, pieno d’insicurezze per il continuo alternarsi di “cambi di colore”, nuove ondate e varianti, aprire un’attività commerciale appare un azzardo. Un’azione impensabile e certamente rischiosa.

Ciò nonostante Alessandra Parisi, giovane e intraprendente bitontina, ha deciso di investire sul proprio futuro dando il via al suo sogno: Meraki. Parola presa “in prestito” dal greco, descrive il fare qualcosa con l'anima, la passione, la creatività, mettendoci tutto di sé. Un termine di straordinario significato evocativo, ampliato dall’attuale contesto storico. Ecco perché BitontoLive ha deciso di raccontare il sogno di questa giovane e coraggiosa concittadina.

Come nasce l'idea di Meraki Store?

“L'idea di Meraki c'era da tempo, ma negli ultimi mesi è cresciuta sempre più, anche grazie a mia madre con la quale collaboro. C'era la voglia di creare qualcosa di nuovo e che rispecchiasse appieno il nostro stile”.

Cosa l’ha spinta ad aprire un negozio in questo delicato momento storico?

“In un periodo in cui la gente è stata costretta a privarsi di tutte le proprie libertà, a restare a casa e a vedere la propria vita stravolta totalmente da nuove abitudini, aprire una nuova attività è stato pensato come una novità e una speranza di ritorno alla vita che avevamo prima. Per questo motivo ho deciso con mia madre di mettere su Meraki Store, per ricordarci che non dobbiamo smettere di curarci e volerci bene solo perché ci hanno tolto feste, cerimonie e discoteche, che dobbiamo farlo anche nel quotidiano”.

A causa della pandemia, in futuro potrebbero esserci nuove chiusure. Ha pensato ad un “piano B”, a supportare l’attività tramite siti di e-commerce?

“Credo che investire in siti e nel social marketing sia molto importante, non solo in periodo di pandemia, pertanto supporterò la crescita della mia attività con l'e-commerce a prescindere da eventuali chiusure future”.

Cos’è che può spingere i giovani come te ad investire sul territorio, sul futuro e sui propri progetti lavorativi?

“Abbiamo avuto la fortuna di essere nati in uno dei territori più apprezzati d'Italia e sta a noi supportarne la crescita ed investire nelle nostre città d'origine, piuttosto che cercare lavoro altrove. Basta avere dei sogni e crederci davvero, poi il resto viene da sé”.

Alcune zone della nostra città, come il centro antico, ospitano solo una certa tipologia di servizi. Pensa che sia importante la presenza di più negozi che offrano una maggiore varietà? In che modo possono contribuire ad animare Bitonto?

“Il nostro centro antico è tra i più belli della Puglia e negli ultimi anni è stato valorizzato molto, soprattutto da giovani che ci hanno investito. Penso che un'ampia varietà di attività commerciali nelle diverse zone della città possa contribuire alla sua crescita e a darle maggiore valore, portando il nostro nome anche a chilometri di distanza”.

Meraki non è solo il frutto della passione di Alessandra Parisi, a cui auguriamo buona fortuna, ma può diventare un seme di speranza, il primo fiore di una primavera che giunge dopo il troppo lungo inverno del Covid, che tutti speriamo di lasciarci presto alle spalle.