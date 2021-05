Il 15 e 16 maggio "riaccendiamo i nostri luoghi pubblici"

Sabato 15 e domenica 16 maggio la villa comunale e i parchi urbani di Bitonto si coloreranno con mille girandole.

L'iniziativa di azione urbana, organizzata da Alessandra Carbone con la sua associazione Meo Romeo, ha come obiettivo il coinvolgimento di tutti i residenti, grandi e piccini, affinché mediante una girandola, di plastica o realizzata con materiali di riciclo, possano "riaccendere i luoghi pubblici" della città.

Ognuno potrà "piantare" queste girandole nei luoghi indicati, in qualsiasi momento delle due giornate prescelte, e in modo autonomo, per riempire Bitonto di colori e di messaggi d'amore per la città.

Per non creare rifiuti, nei giorni successivi all'evento, i residenti saranno autorizzati "a rubare" le girandole per abbellire luoghi pubblici interni.



Info WhatsApp: 334 8398120.