Difesa anti incendio parco Lama Balice, avviso per associazioni volontariato

È in pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Bari l’avviso pubblico per l’affidamento delle attività di difesa attiva contro gli incendi, prevenzione, sorveglianza h24 e primo intervento antincendio per la salvaguardia dell’intero territorio del Parco naturale regionale Lama Balice, per il periodo dal 15 giugno al 15 settembre 2021.

Il bando è rivolto alle associazioni di volontariato o raggruppamenti di associazioni senza scopo di lucro iscritte all’elenco regionale di Protezione Civile che contino almeno dodici volontari in possesso delle certificazioni sanitarie di idoneità fisica e degli attestati di formazione previsti per lo svolgimento delle attività e dispongano di un mezzo leggero, dotato di riserva idrica con capienza minima di 400 litri e omologato per l’uso di protezione civile antincendio, nonché di apparecchi radio, idonei soffiatori, tute ignifughe ed ogni altra attrezzatura necessaria per il pronto intervento.

Al soggetto selezionato verrà riconosciuto un contributo onnicomprensivo massimo di 26.500 euro per le attività da svolgere, salvo eventuali anticipazioni o proroghe, comprensivo anche degli oneri relativi alle coperture assicurative prescritte.

Le attività riguardano tutto ciò che attiene alla prevenzione e repressione degli incendi nell'area del Parco naturale regionale Lama Balice, che ricade nei territori di Bari e Bitonto, per una superficie totale di circa 495 ettari, con servizio di prevenzione, sorveglianza h24 e primo intervento.