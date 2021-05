Una mostra per dire no alla violenza sulle donne

I nomi delle donne morte soltanto da gennaio ad aprile 2021: Lidia, Sonia, Ilenia, Annamaria. Sono 25 in tutto, con un bilancio destinato tristemente a salire, e per ciascuna di loro i ragazzi della cooperativa Eughenia di Bitonto hanno verniciato un paio di scarpe rosse, allestendo un’installazione fatta di arte e riflessione sulla scalinata dell’istituto Maria Cristina di Savoia.

“La scelta – spiega Patrizia Moretti, presidente della cooperativa – è doppiamente simbolica: da un lato abbiamo voluto dire no alla violenza non solo nei giorni di festa e ricordo, ma sempre; dall’altro volevamo dare una voce alle tante ragazze, donne e bambine che sono transitate da quest’istituto, spesso vittime di maltrattamenti, violenze, abusi. Nessuno di loro ha avuto voce, nessuno ha raccontato le loro storie”.

Eughenia, che si occupa di minori a rischio e incappati nel circuito penale, da poco si è trasferita nello storico edificio a Bitonto e, anche durante la pandemia, non ha mai smesso di dare il proprio supporto educativo: “Questo progetto – spiega la presidente – nasce all’interno nel nostro centro diurno, come laboratorio di riflessione introspettiva sia per i ragazzi che per le ragazze, dai più piccoli fino ai più grandi. Abbiamo analizzato le storie di cronaca nera, ci siamo soffermati a riflettere sul perché la mano dell’uomo a volte diventa così cruenta e cattiva nei confronti delle donne. Le ragazze hanno fatto emergere la loro voglia di ribellione, di dire no alla violenza”.

In questo diventa fondamentale lo studio e la conoscenza. “È importante che loro abbiano tutti gli strumenti idonei per comprendere che ci sono uomini da cui bisogna subito liberarsi, al primo schiaffo, al primo gesto di prepotenza. E attraverso lo studio, la conoscenza, la frequenza scolastica, si può essere indipendenti e libere”, conclude Moretti.

L’allestimento sulle scale dell’Istituto Maria Cristina sarà visibile fino a domani.