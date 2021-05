Fondazione Banco di Napoli, Marco Tribuzio neo consigliere

Un bitontino nel consiglio generale della Fondazione Banco di Napoli: è Marco Tribuzio, presidente del Banco delle Opere di Carità. 42 anni, è il più giovane consigliere finora nominato. È stato scelto nella rosa dei candidati pugliesi per l’esperienza maturata nel terzo settore, coniugandone le due anime: impresa sociale e associazionismo.

“La bella notizia – racconta a BitontoLive – mi è stata comunicata direttamente dalla presidente della fondazione, Rossella Paliotto, una donna di grande carisma. Ci siamo conosciuti a Napoli un mese fa, quando insieme al vice presidente Vincenzo Di Baldassarre ha voluto incontrarmi per un colloquio. È stata un'esperienza molto gratificante, che mi ha permesso anche di scoprire un patrimonio eccezionale: l’archivio della fondazione, il più grande archivio bancario del mondo, che contiene documenti che vanno dal 1500 ad oggi. Un patrimonio incredibile in cui si vedono scorrere secoli di storia e di storie, molte delle quali riguardano la nostra Puglia”.

La Fondazione Banco di Napoli, la più grande fondazione bancaria del Sud Italia, gestisce un patrimonio di circa 150 milioni di euro, i cui utili vengono destinati a finanziare attività sociali e culturali nelle regioni del Mezzogiorno. Dotata di autonomia a seguito della trasformazione del Banco di Napoli in spa, è un’istituzione secolare che ha sede nel centro storico di Napoli, nel cinquecentesco Palazzo Ricca: 320 stanze nel rione Forcella, dove operava il Banco dei Poveri. Nello stesso palazzo è ospitato l’archivio storico ereditato nella scissione dal Banco di Napoli, scrigno di 500 anni di storia napoletana, meridionale, italiana, europea e di Paesi extra europei. Il palazzo monumentale si trova in via dei Tribunali, dove la fondazione gestisce anche un ambulatorio medico gratuito.

Ogni anno la Fondazione Banco di Napoli seleziona e finanzia attraverso un bando i progetti che arrivano dalle regioni del Sud. “Dalla Puglia – spiega il neo consigliere – non ne vengono candidati molti ed è un peccato. Perciò ho intenzione di stimolare il terzo settore pugliese ad una maggiore partecipazione e ad un dialogo costruttivo con la fondazione. Il prossimo bando scade a giugno e spero ci sia il tempo per riuscire a farlo. Ma in ogni caso sarà questo il mio impegno nei prossimi cinque anni”.

Portare nuova linfa: questo l’obiettivo di una scelta di rinnovamento di cui Marco Tribuzio è chiamato ad essere partecipe. “È un grande onore e una bella sfida – dice – essere il più giovane consigliere finora nominato. Spero di essere degno di questo ruolo rappresentando la nostra Puglia”.