Quattro defibrillatori per le scuole di Bitonto e Mariotto

Quattro postazioni DAE per altrettanti edifici scolastici a Bitonto e Mariotto.

Questa l'iniziativa dell'associazione bitontina di volontariato Angeli senza Frontiere, che ha coinvolto l'istituto comprensivo Modugno-Rutigliano-Rogadeo (sedi di via Amendolagine, via Moschetta e via Crocifisso) di Bitonto e l'istituto comprensivo don Tonino Bello di Mariotto.

Nello specifico – come raccontano gli stessi volontari sui social – "si è provveduto alla segnaletica interna ed esterna ed anche a dispositivi DAE revisionati, completi di piastre per adulti e piastre pediatriche".

L'iniziativa è stata realizzata in collaborazione con l’associazione bitontina Amici del Cuore - Giuseppe Albi - OdV, nella persona del suo presidente Andrea Ricci.