Guida ufficiale Via Francigena del Sud, Bitonto esclusa

«Abbiamo scritto all'assessore Massimo Bray per bloccare la “Guida ufficiale della Via Francigena del Sud, da Roma a Santa Maria di Leuca”, al fine di tutelare il nostro territorio». Lo comunica Adele Mintrone, presidente del Comitato della Via Francigena del Sud di Andria-Corato-Ruvo-Bitonto.

«Abbiamo appreso – spiega – che è in fase di ultimazione la Guida ufficiale AEVF della Via Francigena del Sud, che sarebbe finanziata dalla Regione Puglia. Questo ci preoccupa molto perché inizialmente ci era stato detto che la guida sarebbe stata un lavoro partecipato dalle realtà (come la nostra) impegnate sulla Via Francigena per contribuire alla migliore valorizzazione del tratto francigeno dal punto di vista culturale e paesaggistico. Ad oggi, tuttavia, nonostante le vane richieste di informazioni avanzate più di un anno fa, ci risulta che, invece, solo l’associazione In Itinere sia direttamente coinvolta, insieme ad AEVF, nella stesura della guida».

E la stessa In Itinere aps, insieme ad altre realtà come Associazione Brindisi e le Antiche Strade, sembrerebbero essere state direttamente contattate per completare un redazionale della rivista di tiratura nazionale sui Cammini. Tutto ciò dimostrato anche dalle foto fornite dalle stesse tre associazioni pugliesi (97% delle fotografie della guida, distribuite su 115 pagine, e solo il 3% tratto dall’Archivio Puglia Promozione.

«Alla luce di quanto detto – spiega la presidente Mintrone – la nostra preoccupazione è motivata, dunque, dal fatto che temiamo una presentazione del nostro tratto francigeno Andria-Corato-Ruvo-Bitonto non adeguata, non significativa, non equilibrata rispetto alla complessiva scrittura della guida ufficiale. Temiamo che il nostro territorio venga ridimensionato a sola “terra di passaggio” insignificante, così come è presentato in una rivista di tiratura nazionale sui Cammini di cui si riportano testualmente le parole in cui è racchiusa tutta la sola descrizione delle città di Corato, Ruvo e Andria (perché Bitonto non appare nemmeno): “… tappe come Mola di Bari-Cozze, Savelletri-Torre Canne, Corato-Ruvo di Puglia sono piuttosto brevi (12,1Km) e i più allenati possono pensare di accopparle con altre“ (curioso suggerimento su 45 tappe tra Roma e Santa Maria di Leuca e considerato che Corato conta 50mila abitanti a fronte dei piccoli centri sopra menzionati); “… ancora più a sud è la volta della cattedrale di Andria edificata nell’XI secolo e poi di Ruvo di Puglia, con la sua grandiosa chiesa scura…”».

«Desidero ricordare – aggiunge – che mi riferisco ad un territorio che raggruppa città che non sono note per il mare o grandi castelli in città, ma hanno una storia straordinaria legata a Federico II, ai culti più antichi che ci uniscono col resto d’Italia, d’Europa e dell’Oriente (come il culto dei Santi Medici di Bitonto) e alle presenze neocristiane (chiesette rupestri di Santa Lucia e San Vito ), ad opere d’arte di grande prestigio. Pertanto abbiamo chiesto che la pubblicazione venga bloccata, abbiamo chiesto un intervento dell'assessore Bray in merito alla Guida ufficiale che, nella sua tiratura multilingue e mondiale, potrebbe offrire un’immagine non adeguata della Via Francigena di Puglia».