La Puglia più autentica, Bitonto risponde presente

Presentati alla Bit Digital Edition di Milano il portale Pugliautentica.it e una “guide pocket” dedicata ai percorsi emozionali, nuovo progetto che connette le filiere del turismo e dell’agroalimentare, i Comuni e le aziende per un’azione di promozione turistica integrata delle tradizioni popolari, culturali e folkloristiche della Puglia e la commercializzazione della migliore enogastronomia. Un’iniziativa finalizzata a mettere in relazione itinerari di viaggio, promozione di eventi, beni paesaggisti e culturali e prodotti locali dentro un’innovativa rete in costante aggiornamento tra amministrazioni pubbliche, associazioni di categoria, privati e aziende.

Al progetto, che gode del patrocinio dell’Assessorato al Turismo della Regione Puglia, hanno già aderito i Comuni di Bisceglie, Bitonto, Molfetta, Capurso, Castellana Grotte, Francavilla Fontana, Galatina, Gallipoli, Monte Sant’Angelo, Pietramontecorvino, Taranto, l’Unione dei Comuni della Grecìa Salentina e Vico del Gargano. Con loro, Confindustria Puglia, Unione Cuochi Puglia, Associazione italiana sommelier Puglia, Associazione Città dell’Olio Puglia, Fondazione Istituto Agroalimentare Puglia, Associazione Nazionale Bande da Giro e Parco Palmieri e diverse aziende del settore enogastronomico che producono prodotti tipici dell’identità regionale.

«Pugliautentica.it è un’opportunità per i Comuni di promozione dello straordinario patrimonio culturale immateriale per un turismo ecosostenibile e per i produttori, di commercializzazione delle proprie eccellenze enogastronomiche», spiega Gaetano Armenio, coordinatore del progetto curato “in progress” dall’Editrice L’Immagine di Molfetta.

Con l’obiettivo di preservare e salvaguardare il patrimonio culturale immateraile ed enogastronomico della Puglia, valorizzare e promuovere le identità culturali, storiche, della memoria e dei riti popolari e fornire supporto ai produttori locali, Pugliautentica.it racconta in specifiche sezioni una terra e le sue tradizioni attraverso i percorsi emozionali della settimana santa, delle feste patronali, dei cammini dell’anima e degli itinerari della enogastronomia e la salvaguardia di simboli, culti e immagini custoditi da secoli dalle comunità locali e ormai parte della memoria collettiva dell’intera regione.

Dunque, Pugliautentica.it si sviluppa attraverso una guida, un portale web dedicato e attività social. La guida «Puglia Autentica: i Percorsi Emozionali» è un prodotto di alto pregio editoriale dal formato pratico e tascabile con 400 foto a colori e 224 pagine in italiano e inglese distribuita gratuitamente nelle più importanti fiere turistiche ed enogastronomiche e in vendita nelle librerie e infopoint turistici della regione. Il portale web https://www.pugliautentica.it è dedicato al turismo culturale in Puglia e i racconti di viaggio sono suddivisi in itinerari monotematici: dalle feste patronali agli eventi pasquali, dai cammini all’enogastronomia. Ma si stanno costruendo già altri itinerari sulle tradizioni e gli aspetti più autentici della regione che, di volta in volta, verranno integrati nelle proposte di viaggio. Inoltre, il portale offre attività di e-commerce rivolte a tutti gli operatori economici della filiera enogastronomica pugliese per promuoversi online attraverso una vetrina personalizzabile, completa di scheda di presentazione dei propri prodotti e servizi, offerte e coupon promozionali per proporre ai produttori locali nuove opportunità di business e di superare la difficile situazione imposta dal Covid.