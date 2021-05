Casi Covid in calo a Bitonto e frazioni

Il nuovo punto settimanale, ricavato dall’analisi dei dati diffusi da ASL e Prefettura, conferma la positiva evoluzione della situazione Covid a Bitonto e in provincia di Bari.

Nuovi casi e incidenza settimanali

In discesa anche nella settimana 3-9 maggio i nuovi casi Covid in provincia di Bari, che si sono ridotti del 26% passando dai 2.005 della scorsa settimana (dato consolidato) ai 1.483 del nuovo report diramato oggi dall’Azienda Sanitaria Locale. Netto anche il calo del rapporto tra nuovi casi e popolazione (incidenza) ora a quota 120,5 nuovi casi ogni 100mila abitanti contro i 163,0 della settimana precedente.

Prosegue il miglioramento dei dati per Bitonto con 67 nuovi casi positivi (pari ad un decremento del 35,6% rispetto al dato consolidato della settimana scorsa (104). L’incidenza settimanale scende a 127,5 nuovi casi ogni 100mila abitanti, nettamente inferiore al 197,9 (dato consolidato) della settimana precedente, ma di poco superiore al dato medio provinciale.

Quest’ultimo dato mantiene Bitonto in fascia rosa, insieme ad altri cinque Comuni (Altamura, Corato, Molfetta, Terlizzi e Ruvo di Puglia), che, però, hanno numeri decisamente meno buoni.

La suddivisione in fasce colorate del territorio provinciale registra, rispetto al precedente report, una contrazione (da 20 a 18) della fascia verde, nella quale figurano i Comuni con variazione percentuale di nuovi casi e incidenza settimanali migliori rispetto ai valori provinciali. Scendono, quasi dimezzandosi da 11 a 6, anche i Comuni di colore rosso con entrambi i valori peggiori del valore provinciale. Aumenta, infine, il totale dei Comuni in giallo, che pur avendo una incidenza settimanale più bassa di quella provinciale hanno fatto registrare una variazione di nuovi casi settimanale peggiore rispetto al resto della provincia di Bari: sono passati da 9 a 11. (Nel grafico allegato l’immagine di sintesi della nuova mappa provinciale)

Decessi

Ottime notizie sul fronte decessi. Il conteggio del mese di maggio aggiornato ad oggi, 14 maggio, è di 5 morti per Covid (3 uomini e 2 donne). Ma sono già sette i giorni senza alcun decesso registrato.

Positivi in isolamento domiciliare e in isolamento fiduciario

L’aggiornamento al 13 maggio del report comunicato dalla Prefettura di Bari riferisce un totale 214 positivi in isolamento domiciliare (asintomatici o con sintomi lievi): 191 residenti a Bitonto (60 in meno rispetto al report del 6 maggio), 6 a Mariotto (erano 13), in calo di 6 casi) e 17 a Palombaio (in risalita di 3).

Quasi dimezzato il numero delle persone in isolamento fiduciario: passate da 91 a 57: 24 negative al test e 33 in attesa del tampone.

Vaccinazioni

L’andamento della campagna vaccinale procede e fa registrare al 13 maggio un totale di 20.881 dosi somministrate a cittadini con residenza a Bitonto. Il numero dei bitontini che hanno ricevuto la prima dose di vaccino sale a 15.233 (pari al 32,9% della popolazione target, dai 16 anni in su); gli immunizzati con doppia dose sono, invece, saliti a 5.648 rispetto ai 4.451 segnalati nel report al 6 maggio.