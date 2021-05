Situazione Covid a Bitonto, Abbaticchio e Mangini: “Il peggio è passato, ma prudenza”

I dati dell’andamento epidemiologico inducono anche questa settimana parole di cauto ottimismo da parte del sindaco Michele Abbaticchio.

“Il peggio – dichiara il Sindaco – sembra essere alle spalle. I dati del report settimanale diramato oggi dall’Azienda Sanitaria Locale indicano chiaramente un raffreddamento della situazione Covid in città. Conforta constatare che in una settimana i nuovi casi positivi diagnosticati sono stati appena 67, portando il rapporto tra nuovi casi e abitanti ad un livello ampiamente al di sotto dei 250 casi per 100mila abitanti. Siamo dunque in presenza di un trend di contagi che si conferma in rassicurante discesa. Statisticamente per la seconda volta l’ordinanza di riduzione dell’orario di apertura dei negozi ha comportato degli effetti positivi, che confidiamo abbiano contributo a migliorare la situazione epidemiologica in città”.

“L’ottimismo dei numeri – aggiunge Abbaticchio – non deve, però, tradursi in uno scellerato liberi tutti, perché solo continuando ad osservare le regole di comportamento suggerite dai virologi potremo garantirci mesi futuri più sereni, soprattutto se la campagna vaccinale continuerà a ritmi sostenuti coprendo porzioni sempre più ampie della popolazione. Si tratta, dunque, di tornare ad una vita sicuramente più libera, ma con la consapevole responsabilità di chi sa che, pur essendo passato il peggio, è importante continuare a comportarsi bene, per sé stessi, per i propri cari e per tutta la comunità”.

Dal vicesindaco Rino Mangini, poi, una riflessione sulla campagna vaccinale e sul funzionamento dell’hub cittadino alla scuola media Rutigliano. “Anche i dati per Bitonto e per la provincia di Bari – afferma – confermano l’impatto positivo che le vaccinazioni stanno producendo sull’abbassamento della curva pandemica. L’hub vaccinale di Bitonto, allestito dall’ASL con la fattiva collaborazione dell’amministrazione comunale, sta lavorando bene garantendo un buon ritmo di somministrazioni ogni giorno. È fondamentale proseguire in questa direzione, potendo, però, contare sulla collaborazione di tutti i cittadini, se si vogliono evitare disagi e disguidi organizzativi”.

Per questo – conclude Mangini – è importante rispettare il giorno e l’ora della prenotazione, evitando di presentarsi all’hub in largo anticipo, contribuendo solo a creare lunghe code che sarebbe bene evitare, visto che andiamo incontro a giornate sempre più calde. Un atteggiamento di buon senso e responsabile, che si rende ancor più necessario ora che si va allargando la fascia di popolazione chiamata a vaccinarsi”.