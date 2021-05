Proliferazione cinghiali, Coldiretti: "Piano regionale di controllo entro giugno"

Serve una stretta per il controllo della fauna selvatica, con tempi certi per la predisposizione del Piano regionale di gestione e controllo del cinghiale. Lo chiede Coldiretti Puglia in una lettera inviata all’Assessorato regionale all’Agricoltura, facendo riferimento alla convenzione sottoscritta tra gli Ambiti territoriali di caccia della Puglia e il Dipartimento di Biologia dell’Università degli studi di Bari, che deve profilare il percorso per il contenimento dei cinghiali in Puglia.

È indispensabile – secondo Coldiretti Puglia – che il Piano regionale sia scritto e operativo entro giugno 2021, anche in considerazione della necessità di adottare misure idonee al controllo e contenimento della fauna selvatica, in particolare del cinghiale che arreca notevoli danni alle attività agricole, alla sanità e salubrità pubbliche e alla circolazione stradale.

L’escalation di danni, aggressioni e incidenti anche mortali è il risultato della incontrollata proliferazione dei cinghiali. In Puglia si contano circa 300 incidenti stradali all’anno causati dagli animali selvatici, soprattutto cinghiali. Bisogna intervenire subito e con determinazione contro l’invasione dei cinghiali con avvistamenti continui nelle aree del Parco dell’Alta Murgia e del Gargano, nella Murgia Barese e Tarantina, nel Subappennino Dauno, nei pressi della Foresta di Mercadante, fino ad arrivare ai centri urbani.

I cinghiali, oltre a provocare incidenti e distruggere i raccolti agricoli, rappresentano un rischio per la salute perché diffondono malattie come la peste suina. La proliferazione senza freni dei cinghiali sta compromettendo l’equilibrio ambientale di vasti ecosistemi territoriali anche in aree di elevato pregio naturalistico. I cinghiali raggiungono i 180 centimetri di lunghezza, possono sfiorare i due quintali di peso e hanno zanne che in alcuni casi arrivano fino a 30 centimetri, risultando assimilate a vere e proprie armi dalle conseguenze mortali per uomini e animali, oltre a diventare strumenti di devastazione su campi coltivati e raccolti.