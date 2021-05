Porta a porta, Toscano: "Stiamo lavorando per partire entro quest'anno"

Tra i Comuni che fanno parte dell’Aro Bari 1 – Bitonto, Corato, Molfetta, Terlizzi e Ruvo di Puglia – sul piano della gestione dei rifiuti è proprio la nostra città a trovarsi in una condizione di maggiore difficoltà oltre che, per così dire, in una sorta di “passaggio generazionale”. Dopo oltre cinquant’anni di vita, infatti, l’Azienda Servizi Vari (storica partecipata dal Comune di Bitonto per la maggioranza delle quote), ad agosto scorso è finita in liquidazione per dare definitivamente vita alla Sanb (Servizi ambientali nord barese) che ha come mission la gestione unitaria pubblica del servizio di igiene urbana nei cinque comuni che ne sono parte integrante.

Il complesso passaggio da Asv e Sanb, durato anni, ha acuito le problematiche igienico sanitarie. In primis si è registrato un notevole decremento della percentuale di raccolta differenziata, attestatasi nel 2020 ad appena il 29% (ben al di sotto della soglia minima regionale del 40%), fermo restando che Bitonto è tra i pochissimi Comuni che ancora mantengono i cassonetti per strada, “accogliendo” anche i rifiuti di chi arriva dalle città limitrofe, infrangendo ovviamente le regole. La presenza dei cassonetti è dovuta al fatto che il servizio di raccolta “porta a porta” continua ad essere svolto solo nel centro antico e nelle frazioni di Palombaio e Mariotto.

A gestire la Sanb è l’avvocato bitontino Nicola Roberto Toscano, amministratore unico della società. A lui BitontoLive ha rivolto alcune domande in merito alle azioni future che dovranno essere svolte nella nostra città per modificare in modo radicale la gestione dei rifiuti.

A cosa è dovuta, secondo lei, l'ulteriore diminuzione della percentuale di raccolta differenziata nel 2020?

“Smuovere la percentuale di raccolta differenziata per un Comune rimasto tra gli ultimi con la raccolta a cassonetti è difficilissimo, anche a causa di ricorrenti casi di migrazione di rifiuti portati da avventori e passanti di Paesi vicini”.

Pensa che potrà partire entro quest’anno il "porta a porta" in tutta la città, non relegandolo semplicemente a frazioni e centro antico?

“Negli altri territori serviti da Sanb, già col sistema porta a porta, siamo stabilmente oltre il 70% di raccolta differenziata. Per questo, come da programma, siamo concentrati insieme agli uffici del Comune per estendere anche a Bitonto il sistema di raccolta domiciliare e i procedimenti sono già in corso per partire entro l'anno corrente”.

Considerando che siamo lontani dalla soglia minima del 40% e siamo l'ultimo Comune dell'Aro Ba1, quali possono essere – nell’immediato – le azioni da porre in essere per aumentare la differenziata?

“Nelle prossime settimane saranno installati impianti di videosorveglianza di ultima generazione per il contrasto all'abbandono dei rifiuti e ai conferimenti irregolari nei punti più critici della città, di concerto con la Polizia locale. Vogliamo un controllo più incisivo del territorio da subito, che servirà poi ancor di più col passaggio al porta a porta, per il quale è previsto un sistema di tracciamento che consentirà di verificare più direttamente chi rispetta le regole e chi no”.