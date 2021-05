“Rendere visibile I'invisibile", Palazzo di Città si colora di viola

Anche quest’anno il Comune di Bitonto aderisce alla campagna di sensibilizzazione lanciata dall’associazione M.I.Cro. Italia ODV in occasione della Giornata mondiale delle malattie infiammatorie croniche intestinali (World IBD Day) in programma oggi.

Lo fa illuminando di viola la facciata di Palazzo Gentile. Un segno per attirare l’attenzione sulle malattie infiammatorie croniche intestinali (MICI) e “rendere visibile I'invisibile", come recita lo slogan lanciato dalla Federazione europea per la tutela dei pazienti affetti dalla malattia di Crohn e dalla colite ulcerosa,

“Cinque milioni di persone in tutto il mondo – spiega il presidente dell’associazione M.I.Cro. Italia, Vincenzo Florio – sono costrette a convivere quotidianamente con queste patologie croniche, affrontando dolori, disagi e ostacoli di ogni genere che compromettono seriamente la qualità della vita individuale e familiare”.