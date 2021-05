Authentic Olive Net, percorso formativo Italia-Grecia per promuovere la qualità

Parte oggi, alle 17, dalla Cooperativa Cima di Bitonto, il percorso formativo qualità ed autenticità degli oli inserito nelle attività del progetto Authentic Olive Net finanziato dal Programma Grecia-Italia 2014-2020, che ha come partner Camera di Commercio di Preveza (EL), Regione della Grecia Occidentale (EL), ELGO Demeter (EL), Assoproli e Camera di Commercio di Foggia.

Il corso, a cura di Assoproli Bari e Camera di Commercio di Foggia, si completa in una sola giornata ma, per consentire la più ampia partecipazione, le giornate formative programmate saranno tre: oggi a Bitonto, domani a Ruvo di Puglia, venerdì ad Andria. Si svolgeranno sia in presenza, nelle sedi delle Cooperative Assoproli, sia in webinar su piattaforma Zoom.

“Attraverso questi programmi – evidenzia il presidente Pasquale Mastandrea – Assoproli cerca di creare una rete di olivicoltori che fa della qualità e sostenibilità la propria cifra distintiva, e della valorizzazione la propria mission, per difendere da una parte il proprio lavoro e dall’altra la salute dei consumatori”.

“È estremamente importante – conclude Mastrandrea – dare alle aziende strumenti che ne supportino la competitività sui mercati nazionali ed internazionali”.

I temi trattati offriranno ai partecipanti informazioni e nozioni utili su: strumenti per l'internazionalizzazione e utilizzo dei social network nel processo di acquisizione clienti e vendita; metodi produttivi innovativi per esaltare la tipicità delle produzioni locali; approfondimenti sugli aspetti organolettici e correlazione con le caratteristiche chimico fisiche. Gli ultimi due moduli formativi utilizzeranno un kit assaggio composto da 4 campioni di oli per una degustazione guidata con i capi panel Assoproli Bari, che forniranno agli operatori partecipanti gli strumenti cognitivi necessari ad individuare il set olfattivo tipico delle produzioni locali (Coratina, FS17, Peranzana) e gli elementi cognitivi per identificare il set olfattivo negativo che compromette la tipicità. Ma si parlerà anche degli aspetti chimico fisici alla base delle caratteristiche da preservare e valorizzare oltre alle metodiche di campo e di frantoio da adottare.

Obiettivo finale del progetto è la costituzione di una rete innovativa nel settore olivicolo tra Camere di Commercio, Associazioni di PMI, Istituti di ricerca e Autorità regionali, al fine di sviluppare ed offrire alle aziende olivicole locali metodi, strumenti, strutture e servizi.