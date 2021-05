Un defibrillatore per il SASS Puglia, dono del Leo Club Palo Auricarro

Il Leo Club Palo del Colle Auricarro ha donato un defibrillatore al SASS Puglia. Un gesto di grandissima importanza che permetterà all’associazione di protezione civile, molto attiva sul territorio di Bitonto e Palo, di ampliare l’assistenza anche in ambito sanitario.

“Un impegno, una mission che con forza abbiamo voluto e che vedrà al nostro fianco anche il dottor Cosimo Lerario”, commenta Luigi Presicce, presidente del SASS Puglia. Lerario, già Brigadier Generale medico (ausiliario) del Corpo di Sanità dell'Esercito Italiano e medico chirurgo (specialista in Chirurgia d’urgenza e Pronto soccorso, ricoprirà il ruolo di Medical Advisor nell’ambito del SASS.

Il defibrillatore è stato consegnato domenica scorsa da Luca Lacedra, presidente della sezione Leo Club Palo del Colle Auricarro.

“Garantire un servizio di qualità, coinvolgendo risorse altamente professionali sia in campo militare, a livello nazionale ed internazionale, sia in campo civile, è per noi motivo di orgoglio, oltre a manifestare grande responsabilità verso la popolazione che ripone, in noi, la massima fiducia”, ha dichiarato Presicce.

“Ringrazio innanzitutto il Leo Club di Palo – ha aggiunto – che con, costanza, supporta le nostre azioni; il sindaco di Palo del Colle, Tommaso Amendolara, persona straordinaria e estremamente sensibile a questo tipo di tematiche; i colleghi delle associazioni sociali, di protezione civile e sanitarie che hanno partecipato alla cerimonia di consegna; il presidente nazionale Anas Sanità 118 Rete nazionale e Anas Puglia, con la quale ci interfacciamo costantemente per migliorare il nostro grado di formazione, con l’obiettivo di impiegare una forza volontaria professionale e degna delle numerose attestazioni conseguite sul campo a sostegno e beneficio della popolazione tutta”.