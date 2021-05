Contagi a Bitonto, dati in netto miglioramento

Il consueto report settimanale diramato dall’ASL Bari segnala un’altra settimana positiva per l’andamento dei contagi Covid nel territorio della provincia di Bari. Per Bitonto il miglioramento è netto e consente di approdare nella fascia colorata di verde nel raffronto tra tutti i 41 Comuni della provincia.

Nuovi casi e incidenza nella settimana dal 10 al 16 maggio

Scendono sotto quota mille i nuovi casi su base settimanale. Nel periodo 10-16 maggio i nuovi casi Covid in provincia di Bari sono scesi del 49,3%: in totale sono stati 780 contro i 1.539 (dato consolidato) del precedente report. In contrazione anche il rapporto tra nuovi casi e popolazione (incidenza) con 63,4 nuovi casi ogni 100mila abitanti; la settimana scorsa era a quota 129,5 (dato consolidato).

Bitonto registra nella settimana solo 31 nuovi casi positivi, segnando un decremento del 56,3% rispetto al precedente dato consolidato (71). Migliora anche l’incidenza settimanale ora a 59 nuovi casi ogni 100mila abitanti, in calo nel raffronto settimanale (era a 135,1) e, soprattutto, inferiore rispetto all’incidenza provinciale.

Grazie a questi numeri Bitonto passa nella fascia verde, che raggruppa i 16 Comuni (in calo rispetto ai 18 della settimana precedente) con variazione percentuale e incidenza settimanali migliori rispetto alla media del territorio provinciale. Passano da 6 a 5 i Comuni di colore rosso (entrambi gli indicatori sono peggiori), da 11 a 14 i Comuni in giallo (incidenza settimanale migliore di quella provinciale). Stabile a 6 il numero dei Comuni nella fascia rosa, avendo una variazione percentuale migliore in rapporto al territorio provinciale nel suo complesso ma un’incidenza più alta. (Nel grafico allegato la nuova mappa provinciale)

Decessi

Continua il rallentamento dei decessi con un totale di soli 7 morti per Covid da inizio mese. Una frenata testimoniata dalla circostanza che nel periodo 8-20 maggio (13 giorni) sono stati registrati solo due decessi. Il bilancio aggiornato per sesso e classe d’età di questo mese segna 5 uomini e 2 donne con prevalenza di soggetti della fascia 70-79 anni (42,9%) e della fascia 80-89 anni (28,6%).

Positivi in isolamento domiciliare e in isolamento fiduciario

Secondo i dati aggiornati al 17 maggio ricavabili dal rapporto della Prefettura di Bari sono in totale 120 i positivi in isolamento domiciliare (asintomatici o con sintomi lievi): 110 residenti a Bitonto (81 in meno rispetto al report del 13 maggio), 2 a Mariotto (in calo di 4 casi) e 8 a Palombaio (in calo di 9).

Diminuisce anche il numero dei residenti in isolamento fiduciario, passando da 57 a 40: 30 negativi al test e 10 in attesa del tampone.

Vaccinazioni

Per la campagna vaccinale il dato aggiornato al 20 maggio sale a 25.138 dosi somministrate a cittadini residenti a Bitonto. Hanno beneficiato della prima dose di vaccino contro il Covid in 17.811 (38,5% della popolazione target, dai 16 anni in su); 7.327 sono, infine, gli immunizzati con doppia dose (il 13 maggio il dato segnava 5.648) rispetto ai 4.451 segnalati nel report al 6 maggio.