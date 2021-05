Aiutiamo il piccolo Paolo a combattere la SMA

Anche Bitonto si mobilita per Paolo, il bambino di 20 mesi di Valenzano affetto da SMA1, la forma più grave di atrofia muscolare spinale.

Entro settembre è indispensabile raccogliere la somma di 2 milioni 100mila euro per consentire al piccolo di volare negli Stati Uniti per curarsi. Finora è già stato raccolto un decimo della cifra necessaria: già tantissimo, ma serve uno sforzo importante di solidarietà nei prossimi tre mesi, per raggiungere l’obiettivo che potrebbe consentire al bambino di vincere la malattia.

In Italia, tutti i bambini tracheostomizzati come Paolo sono esclusi dalla terapia genica, che promette miglioramenti importanti. Ecco perché gli Stati Uniti possono rappresentare una speranza decisiva per il bambino barese.

L’invito è a donare e diffondere questo messaggio.

Link per la raccolta fondi: https://gofund.me/48fda868.

Per donare su conto corrente: IBAN IT36J0760104000001028064572 intestato a Vita Francesca Molinari. Causale: Donazione per Paolo

Donazione tramite Paypal: paypal.me/aiutiamopaolo