Grande attesa per “Un libro ti rende Lib(E)ro / La Legalità è un Alfabeto di Cittadinanza”: due giornate per la legalità e la cittadinanza in programma domani e martedì nell’istituto comprensivo Cassano-De Renzio, diretto da Anna Teresa Bellezza.

Promosse con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Bitonto e con Funtasy Editrice, le due giornate saranno il momento finale di un percorso sulla cittadinanza attiva che, suggerito dal libro “Italiani o It-alieni?” di Roberto Alborghetti, ha coinvolto nell’arco dell’anno scolastico classi della scuola primaria e secondaria di primo grado del comprensivo Cassano-De Renzio.

Il programma

Domani alle 18 diretta web dalla sala riunioni Tenente Nicola Luigi Mongiello del Comando di Polizia municipale. Interverranno i rappresentanti delle istituzioni. Gaetano Paciullo, comandante della Polizia municipale, aprirà i lavori che vedono confermata la presenza della dirigente scolastica della Cassano-De Renzio Anna Teresa Bellezza, del sindaco Michele Abbaticchio, di Roberto Rossi procuratore della Repubblica al Tribunale di Bari; di Emanuele Pinto giudice del Tribunale di Bari; di Roberto Alborghetti giornalista e scrittore; di Paolo Sandini editore di Funtasy Editrice. Moderatore dell’incontro il giornalista Marino Pagano.

Martedì 25 alle 18 pubblica lettura di testi sulla legalità nel centro sportivo polifunzionale Paolo Borsellino. Rappresentanze di allieve e allievi dell’istituto comprensivo Cassano-De Renzio, nel rispetto delle condizioni di sicurezza per la prevenzione del coronavirus, si alterneranno nella lettura di passi letterari dedicati al tema della legalità e della cittadinanza.

Per il comprensivo le due giornate sigleranno il traguardo di un percorso di approfondimento su legalità e cittadinanza attiva. Dopo la fase di studio e ricerca svolta in dad, sulle pagine del libro “Italiani o it-alieni? / Come giocare (in 12 mosse) la Carta della cittadinanza attiva”, e un successivo lavoro di elaborazione e ideazione di prodotti didattici, nelle giornate del 20 e 22 aprile e del 5 maggio le classi sono state coinvolte in un’esperienza in diretta streaming.

Grande l’impegno degli insegnanti che hanno guidato il progetto, con la referente professoressa Luciana Delvino: per la scuola primaria interclasse di IV: Cutrone, Tampoia, Sicolo, Lovero, Farinola, Schiraldi, Deleo, Ruggiero, De Robertis, Fallacara, Tomasiello, Colasuonno; per la scuola secondaria di primo grado Piperis, Delvino, Desantis, Ruggiero, Bufano, Tatulli, Coviello, Di Gioia, De Palma, Molfetta, Bux; i docenti di educazione musicale Maiorano e Napoli.

Insieme all’autore Roberto Alborghetti ed ai docenti, allieve e allievi hanno partecipato ad una sorta di “viaggio” attraverso storie, testimonianze, persone e personaggi che hanno vissuto ed interpretato i principi fondamentali della Costituzione. E, soprattutto, sono stati coinvolti in un percorso di conoscenza del proprio essere cittadini, a partire dai rapporti personali, in famiglia, a scuola, nella comunità di appartenenza. Gli allievi hanno tra l’altro presentato e illustrato numerosi prodotti didattici, testimonianza di un impegno concreto.