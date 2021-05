Al via il nuovo piano di disinfestazione del Comune

L’Ufficio Ambiente del Comune di Bitonto ha definito il nuovo piano comunale per la disinfestazione del territorio.

Il calendario annuale, da maggio 2021 ad aprile 2022, comprende 7 cicli di derattizzazione, 8 di deblattizzazione e 10 di disinfestazione contro zanzare e insetti alati: 5 antilarvale e 5 adulticida.

Se ne occuperà la Protecta srl di Altamura, impresa che si è aggiudicata la relativa gara per un costo complessivo di quasi 33mila euro.

Il piano di disinfestazione comunale, che affianca le attività di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione della rete fognaria programmate sino a fine luglio dall’Acquedotto Pugliese, prenderà il via oggi con il primo ciclo di derattizzazione, deblatizzazione e disinfestazione antilarvale. Nel centro urbano gli interventi andranno avanti fino a giovedì 27, mentre nelle due frazioni si svolgeranno nella giornata di venerdì 28 maggio.

Sono state programmati tutti gli interventi fino ad aprile 2022. Le date previste potrebbero, tuttavia, subire delle variazioni, in caso di avverse condizioni meteo climatiche o per ragioni di varia natura. Di volta in volta gli interventi del piano saranno, comunque, comunicati e pubblicati sul sito web del Comune.

Come sempre è possibile inviare segnalazioni puntuali e circostanziate, riferite ad aree o immobili pubblici di proprietà comunale, scrivendo all’indirizzo di posta elettronica s.deastis@comune.bitonto.ba.it o telefonando al numero 080 3716151.

È bene ricordare che il Comune può intervenire solo in aree e immobili di sua proprietà, mentre i cittadini sono tenuti a provvedere in proprio, autonomamente o mediante la gestione condominiale, alla pulizia, disinfestazione, deblattizzazione e derattizzazione di aree e immobili privati, inclusa la porzione della condotta fognaria e del pozzetto fognario di proprietà privata. Si tratta di interventi obbligatori e necessari, che se non effettuati potrebbero rendere inutili le attività del piano comunale.