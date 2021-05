Bitonto 2020, il punto sui cantieri in corso e futuri

Presentato sabato scorso il Programma triennale dei lavori pubblici 2020/2022, che sarà oggetto di esame e approvazione del Consiglio comunale nei prossimi giorni. All’incontro nella sala riunioni del Comando di Polizia locale hanno partecipato il sindaco Michele Abbaticchio e il responsabile del servizio Lavori pubblici del Comune, l’ingegner Paolo Dellorusso, che ha illustrato lo stato di avanzamento dei principali cantieri aperti in città e i rispettivi finanziamenti, sia esterni che comunali.

In piazza Caduti del terrorismo è in corso un cantiere delicato dal punto di vista logistico: chiusa via Sant’Andrea, è stato disposto il doppio senso sul lato del supermercato. La fine lavori è prevista ad ottobre, salvo eventuali slittamenti, per un costo di 1 milione 100mila euro finanziati dalla città metropolitana, che doneranno alla piazza una nuova pavimentazione.

Finanziati dalla Città metropolitana di Bari anche i lavori al Torrione angioino (che termineranno a luglio), mirati alla riqualificazione e al restauro degli spazi interni e alla realizzazione di un’ illuminazione artistica del monumento, per un costo di 600mila euro.

Finanziamento della Città metropolitana anche per i lavori della ciclovia di via Cela (che finiranno entro giugno): un tratto di circa 17 chilometri con varie aree di sosta in prossimità delle vecchie cisterne. Previsto l’inserimento di dossi di rallentamento, segnaletica stradale e semafori agli incroci con le provinciali 22 e 108, per una spesa totale di 700mila euro.

Ci sono poi i lavori di efficientamento energetico del Teatro Traetta che verranno ultimati entro fine giugno per un costo di 200mila euro (170,ila di fondi ministeriali e 30mila di fondi comunali) e della messa in sicurezza della scuola media Sylos attraverso i fondi del Miur (600mila euro) che permetteranno la realizzazione di un nuovo vano ascensore e di un controsoffitto antisfondamento, oltre alla sistemazione di alcune facciate entro agosto.

E infine il decapito finale e collettore fognario per acque pluviali, che costerà circa 2 milioni 504.880 euro (di cui 1,5 milioni di fondi Fesr) e permetterà la realizzazione di un collettore per la fogna bianca tra viale Giovanni XXIII e via Berlinguer, che coinvolgerà anche il sottopasso per eliminare il passaggio a livello delle Fnb su via Santo Spirito.

Ulteriori opere strategiche d’imminente cantierizzazione sono il recupero dell’ex macello (che inizieranno fra agosto e settembre con un costo di 1,4 milioni di euro); l’allestimento di un centro comunale di raccolta rifiuti nella zona artigianale in preparazione del porta a porta, finanziato dalla Città metropolitana di Bari con 380mila euro (i lavori inizieranno a giugno e dureranno cinque mesi). Un’analoga struttura verrà realizzata entro fine anno anche a Mariotto con altri 300mila euro.

Ci sarà poi la riqualificazione di via Solferino e via Castelfidardo che costerà 1,8 milioni di euro: un progetto complesso a causa del delicato contesto ambientale e paesaggistico della lama, con la realizzazione di una pista ciclabile, che andrà a ricongiungere la città all’area sportiva grazie a 1,1 milioni di euro della Città metropolitana. Non meno importante fra i prossimi cantieri è la realizzazione del II piano del laboratorio tecnologico (che verrà finanziato con 220mila euro della Città metropolitana) in cogestione col Fablab Poliba.

Ci sono poi i piani di rigenerazione urbana, come il nuovo polo di aggregazione culturale nell’ex Tribunale e il parco urbano di via Berlinguer, e di riqualificazione urbanistica come piazza XX Settembre.

Nella conferenza sono state illustrate anche le novità per l’Unità operativa manutenzioni, che utilizzerà lo strumento dell’accordo quadro, ideale per una celere esecuzione degli interventi manutentivi sul territorio comunale, poiché consente di definire gli interventi nel loro contenuto economico e qualitativo, prevedendo un limite massimo temporale e di spesa. Uno strumento operativo che verrà applicato per le scuole materne, primarie e secondarie da giugno.

Importantissimo per Bitonto2020 sarà il lavoro dell’Unità operativa verde pubblico, impegnata nella razionalizzazione delle attività, con la nomina di un agronomo per la creazione di un sistema informativo costantemente aggiornato di censimento, catalogazione e gestione del verde comunale. Ci saranno inoltre appalti triennali per garantire sufficiente continuità in relazione alla ciclicità degli interventi, con un budget di 570mila euro ogni anno (per un totale di 1 milione 710mila euro).

Infine non mancano i progetti per la sicurezza sismica e strutturale del patrimonio edilizio comunale (con ben 20 edifici per un investimento di oltre 1 milione di euro fra attività tecnico professionali e attività diagnostiche di laboratorio) e per il miglioramento del campo sportivo di via Megra, candidato ad un finanziamento per il bando “Sport e periferie” (700mila euro a cui si aggiungeranno 570mila euro di mutuo tramite credito sportivo) che permetterà l’adattamento del terreno di gioco alle norme Coni e della Serie C. Seguirà la riqualificazione del campetto di Palombaio grazie a 100mila euro del bilancio comunale.

Bitonto2020 vedrà quindi la gestione di circa 25 milioni di euro (provenienti da Ministero, Regione, Città metropolitana e Comune) per 25 opere pubbliche connesse fra loro e di importanza rilevante per lo sviluppo complessivo della nostra città, che verrà sensibilmente valorizzata nel centro antico. Si tratta di interventi molto delicati che mirano ad una riqualificazione dal punto di vista ambientale, urbanistico e culturale.

La Bitonto del prossimo futuro appare, con la realizzazione di ciclovie e la cura degli spazi verdi, una città più ecologica e più a misura di pedoni, per consentire di conoscere e apprezzare meglio il nostro territorio.