A Palombaio arriva la fibra ottica

Come già avvenuto a Mariotto, anche Palombaio sarà coperta da fibra ottica con tecnologia FTTH (fiber to the home). A realizzarla sarà Wi-Go, azienda che fornisce connessioni internet wi-fi a banda larga. L’approvazione dello schema di convenzione tra azienda e Comune è arrivata con la delibera di giunta 88 del 18 maggio scorso.

La posa della fibra avverrà all’interno di cavidotti della pubblica illuminazione già esistenti. Wi-Go assicurerà la relativa gestione e manutenzione, e s’impegnerà ad offrire diritti di accesso a condizioni tecniche ed economiche non discriminatorie a tutti i soggetti che ne facciano richiesta. In questo modo sarà più facile e veloce connettersi ad internet per tante tipologie di utenza: studenti, lavoratori in smart working o più semplicemente per vedere un film in streaming in alta definizione. Questa tecnologia va di pari passo con il graduale ammodernamento tecnologico delle infrastrutture internet a livello nazionale, e l’amministrazione comunale ha colto la palla al balzo per coprire l’intero territorio cittadino.

La convenzione, che ha validità ventennale, prevede anche la realizzazione gratuita del collegamento con fibra ottica delle attuali postazioni principali di telecontrollo e videosorveglianza di Palombaio che afferiscono alla stazione della Polizia locale di Bitonto, e il collegamento dei tre edifici scolastici della frazione con tre connessioni (una per ogni edificio) con coppia di fibra spenta.