L'antica "macchina" per l'Immacolata rivive nel video mapping su Porta Baresana

Si potrà ammirare sino a mercoledì 2 giugno il nuovo video mapping dedicato a Maria Santissima Immacolata, proiettato su Porta Baresana in occasione delle Feste patronali in suo onore. La proiezione, realizzata su incarico dell’amministrazione comunale dalla torinese Proietta è attiva dal 23 maggio e illumina artisticamente la principale porta della città dal tramonto all’alba.

“Il video mapping sulla Porta Baresana – spiegano il sindaco Michele Abbaticchio e l’assessore al marketing territoriale Rocco Mangini – è un omaggio che l’amministrazione comunale ha voluto tributare alla santa Patrona della città in segno di attenzione verso la tradizione e la pietà popolare. La proiezione riproduce, infatti, la storica «macchina» realizzata ad inizio Novecento con i dipinti di Gennaro Somma, la cui illustrazione ad opera di Francesco Scivittaro, artigiano della Scuola comunale di disegno che costruì l’impianto, è custodita nell’Archivio diocesano".

"La cosiddetta «máchənə» – aggiungono – era una vera e propria macchina scenica, costruita con numerosi pannelli dipinti dal Somma, illuminata prima da lampade a gas e poi dall'elettricità. La costruzione copriva totalmente Porta Baresana e ha costituito per decenni un’attrazione per cittadini e visitatori delle Feste Patronali bitontine. Una tradizione secolare della nostra città, quindi, reinterpretata in chiave contemporanea con un video mapping suggestivo; con l’augurio di poter festeggiare degnamente la Santa Patrona il prossimo anno”.