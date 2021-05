Una nuova auto per Nicola

Nicola Matera, bitontino, vive su una sedia a rotelle per una malattia degenerativa. Il 29 marzo scorso ha subito il furto della sua auto, adattata alla guida di persone disabili.

A parlare di questo caso è il consigliere comunale Giuseppe Fiorello: “Non sto qui a dirvi che dell’auto, ad oggi, non v’è traccia e di quanto sia importante un veicolo per Nicola. In questi giorni ho potuto comprendere quanto sia difficile per lui vivere senza un servizio di trasporto o idoneo mezzo”.

Fioriello lancia l’iniziativa di una raccolta fondi. “Spero si scateni una forte catena di solidarietà. Faccio appello – scrive – al vostro cuore, a quanti vorranno aiutare Nicola nell’acquisto di un nuovo veicolo. Faccio appello anche e soprattutto a questa Giunta comunale affinché, attraverso la donazione di una mensilità della propria indennità di funzione, possa rendere possibile questo sogno. Anche Nicola ha il diritto di tornare a sentire il profumo del mare, aiutiamolo a rialzarsi”.

Per donare: bonifico intestato a NICOLA MATERA oggetto: donazione acquisto auto

IBAN IT62Q0760104000001051648994