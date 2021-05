Totem informativi, quando saranno riattivati?

Da qualche tempo i totem touch con QrCode, collocati vicino ai principali monumenti di Bitonto per illustrarne storia e peculiarità, non funzionano. Il servizio non è disponibile. I paletti fanno parte del progetto di promozione turistica Bari Guest Card, realizzato dal Comune con Città metropolitana e Camera di Commercio di Bari grazie ad un finanziamento di 830mila euro.

Nei punti strategici di principale interesse turistico culturale sono state distribuite queste strutture che “dialogano” con i fruitori in sei lingue, per semplificare l’accesso alle informazioni e ai servizi grazie alla telematica. I totem sono collegati con il portale Bari Guest Card, che mette in rete 320 punti d’interesse mappati nella provincia di Bari e 15 itinerari turistico culturali (tra cui proprio Bitonto). Uno strumento utile e pratico per promuovere le bellezze storiche e artistiche del territorio, ed è un peccato che non sia più attivo.

L’auspicio è che questa segnalazione serva a sollecitarne il ripristino, per continuare ad informare non soltanto i turisti che vengono a visitare la nostra città ma anche gli stessi bitontini, aiutandoli a riscoprire i gioielli del nostro patrimonio culturale.