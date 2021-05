Superbonus 110%, primo condominio in ristrutturazione a Bitonto

Avviato il primo cantiere dei lavori di ristrutturazione ed efficientamento energetico con il superbonus 110%, gli incentivi statali previsti dalla legge 17 luglio 2020 n. 77. Si tratta di una palazzina condominiale in via Palombaio, al civico 129. L’impresa incaricata è la Schiraldi Costruzioni di Schiraldi Lorenzo & c. snc di Bitonto.

Il condominio è amministrato dal geometra Domenico Pazienza che, con la collaborazione di Giuseppe Agostinacchio, si è avvalso dello studio dell’ingegner Delio Cota per espletare le pratiche amministrative e progettuali finalizzate all’ottenimento del superbonus.

Un’opportunità imperdibile per rendere più efficienti e sicure le abitazioni a costo zero, e per far ripartire l’economia dopo la crisi causata dalla pandemia: per questo, e per l’importante ricaduta economica attesa, tenendo conto dei requisiti richiesti, è stata scelta un’impresa edile attiva sul territorio da più di dieci anni.

Ulteriori cantieri saranno avviati a Bitonto, Polignano, Noicattaro e Turi.

Per informazioni: 337 821728.