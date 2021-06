Disturbi comportamento alimentare, Palazzo Gentile in lilla

Questa sera, in occasione della quinta Giornata mondiale per la lotta ai DCA, i disturbi del comportamento alimentare (World Eating Disorders Action Day), Palazzo Gentile sarà illuminato di lilla per sostenere la campagna “Fiocchetto Lilla” promossa in tutta Italia, con la collaborazione dell’Anci, dall’associazione Never Give Up, impegnata nella campagna di sensibilizzazione, prevenzione, trattamento e ricerca sui disturbi dell'alimentazione e della nutrizione.

In questo modo l’amministrazione comunale condivide l’obiettivo di far conoscere e rendere visibile una tematica così delicata, che colpisce soprattutto i giovani.

I disturbi alimentari, in particolare anoressia e bulimia, sono infatti la prima causa di morte tra gli adolescenti.

“Una situazione – spiegano gli organizzatori della campagna – aggravata dall'emergenza Covid anche in Italia, dove hanno problemi con cibo, peso e immagine corporea oltre 2,6 milioni di adolescenti, dei quali solo il 10% riesce a chiedere aiuto e mediamente solo dopo tre anni dai primi sintomi”.

Illuminando di lilla i principali edifici nei comuni del Paese, l’associazione intende richiamare l’attenzione su questi disturbi, sottolineando il ruolo che la famiglia e la scuola possono svolgere per intercettarli e affrontarli tempestivamente ai primi segnali di disagio.