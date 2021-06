Graduatorie definitive dei contributi per sostegno affitti 2019

Sono consultabili nella sezione “Avvisi” dell’Albo pretorio comunale le graduatorie definitive relative ai contributi per il sostegno alle locazioni (L. 431/98) per l’anno 2019.

Rispetto alle graduatorie provvisorie, pubblicate a marzo 2021, c’è un’importante novità. In seguito all’assegnazione da parte della Regione Puglia di un ulteriore finanziamento di oltre 70mila euro per ridurre il disagio abitativo aggravatosi per l’emergenza sanitaria, il Comune ha potuto riconoscere un contributo anche ai 91 nuclei familiari inseriti nella graduatoria di fascia B, in precedenza esclusi, che vanno così ad aggiungersi ai 253 beneficiari della graduatoria di fascia A.

Gli interessati potranno consultare negli elenchi pubblicati l’ammontare del contributo in corrispondenza della propria posizione, che è abbinata, per esigenze di tutela della privacy, alle ultime 6 cifre del numero della raccomandata postale di spedizione della domanda o al numero di protocollo associato alla pec di trasmissione, che è stato loro comunicato dagli uffici comunali.