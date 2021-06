"E quindi uscimmo a rivedere le stelle", cerimonia di diploma al Benjamin Franklin

Il prossimo 29 giugno, con inizio alle 18, importante evento per il Benjamin Franklin Institute di Bitonto: avrà luogo la cerimonia di consegna dei diplomi e del tocco per gli studenti che hanno terminato il primo ciclo d’istruzione, sostenendo l’esame di stato conclusivo del percorso di studi.

A dare ulteriore spessore al memorabile momento, allestito in collaborazione con l’Istituto Sacro Cuore e la Cartolibreria del Corso, ci sarà come ospite il professor Giancarlo Visitilli (docente, scrittore e autore del libro “È bravo ma potrebbe fare di più”, edito da Progedit) per parlare di scuola, valutazione e soprattutto valorizzazione dei talenti.

A moderare l’incontro saranno il professor Domerio Mundo, responsabile dell’area formazione del Benjamin Franklin Institute, e il giornalista e scrittore Marino Pagano. Anche i genitori degli studenti prenderanno parte all’incontro, gratuito e con accesso aperto a terzi, questi esclusivamente su prenotazione.

Al termine del breve momento di riflessione e confronto, le famiglie potranno ritirare le pagelle consegnate per mano dei docenti coordinatori di classe.

"È con grande emozione che finalmente quest’anno possiamo riprendere a celebrare l’impegno profuso dai nostri studenti e il ritorno alla vita della scuola tutta. Non mancate!": questo l’invito dei responsabili del Banjamin Franklin.