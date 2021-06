Il parco di Lama Balice compie 14 anni

Sabato 5 giugno, in concomitanza con la Giornata mondiale dell’ambiente, il parco naturale regionale Lama Balice festeggia il suo quattordicesimo anno di vita.

Per l’occasione le comunità di Bari e Bitonto, storicamente legate dal corridoio naturale di Lama Balice, daranno vita ad una serie d’iniziative riunite sotto il titolo “Buon compleanno Parco”, con l’obiettivo di difendere questo straordinario solco naturale dalla minaccia di incendi, abbandono di rifiuti, incuria e indifferenza, valorizzando i suoi molteplici asset ambientali, paesaggistici, storico culturali, archeologici, paleontologici e identitari (dalle masserie ai ponti, dai terrazzamenti ai muretti in pietra, dalle cave ai luoghi simbolo come la chiesetta dell’Annunziata e villa Framarino).

A Bitonto le associazioni U-Lab, Ulixes e Fare Verde propongono una passeggiata lungo un itinerario urbano di circa 3 chilometri da Chiancarello alla Masseria Lama Balice, alla scoperta della lama nel suo tratto più prossimo al centro urbano. Durante le due ore della passeggiata sono previste una serie di tappe per raccontare le vicende storiche, gli aspetti antropici naturalistici e architettonici, i personaggi storici legati alle principali trasformazioni, gli scenari futuri dei progetti in corso che coinvolgono Lama Balice nel suo rapporto con la città.

Il programma dell’iniziativa prevede il raduno dei partecipanti alle 8 in piazza Cavour dinanzi alla chiesa di San Gaetano, la partenza alle 8.30 e l’arrivo alla Masseria Lama Balice due ore più tardi.

Al termine del percorso i partecipanti potranno raggiungere Villa Framarino, sede del’Ente Parco, per partecipare insieme alle associazioni impegnate negli eventi di Bari al momento conclusivo della manifestazione.

La partecipazione alla passeggiata è totalmente gratuita ma è limitata ad un massimo di 25 persone, dal momento che tutte le attività programmate si svolgeranno nel pieno rispetto delle vigenti normative anti Covid.

Per la prenotazione, obbligatoria, occorre collegarsi alla pagina https://itinerariurbani.eventbrite.it