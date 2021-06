La Chiesa di Bitonto vola in Trentino Alto Adige, a Trento, conosciuta nel mondo cattolico e protestante come la Città del Concilio. A rappresentarla è stato il professor Giuseppe Cannito, che ha portato i saluti di monsignor Domenico Ciavarella vicario generale dell’arcidiocesi di Bari Bitonto, di don Giovanni Giusto vicario episcopale territoriale, di don Michele Lacetera cancelliere vescovile della Curia, di don Ciccio Acquafredda parroco della Cattedrale, di padre Santo Pagnotta segretario generale della Facoltà di Teologia ecumenico-patristica “San Nicola” di Bari.

Questo incontro religioso con la Chiesa tridentina fa parte del corso universitario accademico di formazione e aggiornamento in ecumenismo che si è tenuto lo scorso anno (poi sospeso a causa della pandemia) presso la Facoltà Teologica Pugliese di Bari, con la relazione del professor Jorg Lauster della Facoltà Teologica Protestante, e con il contributo del Servizio Nazionale per gli Studi superiori di Teologia e di Scienze religiose della Conferenza Episcopale Italiana. Il corso è incentrato sulla frase ecumenica di papa Francesco “Riconoscere il valore della grazia concessa ad altre comunità cristiane”.

Venerdì scorso, nella solennità del Sacro Cuore di Gesù, il professor Cannito, presidente emerito dell’arciconfraternita Immacolata Concezione di Bitonto, ha visitato l’imponente Cattedrale di San Vigilio (patrono di Trento). In questo edificio sacro in stile gotico romanico, dal 1545 al 1563 si svolse il celeberrimo Concilio di Trento, che promulgò i decreti conciliari ancora vigenti.

Il Concilio fu convocato da papa Paolo III, già vescovo della diocesi di Bitonto, per reagire alla diffusione della Riforma protestante in Europa. L’opera che svolse la Chiesa cattolica fu quella di porre argine al dilagare della diffusione della dottrina di Martin Lutero. L’orazione d’apertura inaugurale del 13 dicembre 1545 in nomine pontificis venne affidata al vescovo di Bitonto monsignor Cornelio Musso (una lapide mausoleo a lui dedicata è posta nella Cattedrale di Bitonto, sul lato destro del portone centrale) che si distinse soprattutto nei dibattiti sulla giustificazione della fede. Con il vescovo Musso iniziò la venerazione delle reliquie dei Santi Medici a Bitonto.

La visita a Trento del teologo bitontino è proseguita nella basilica di Santa Maria Maggiore, dove si svolsero i lavori conciliari. Qui Cannito ha partecipato alla celebrazione eucaristica presieduta da don Andrea Decarli, delegato vescovile per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso. All’interno della basilica è situato, accanto all’altare maggiore, il celeberrimo dipinto “Congregazione Generale del Concilio di Trento” attribuito ad Elia Naurizio, pittore di corte a Innsbruck.

Su invito del delegato vescovile, è seguita una piacevole visita culturale, artistica ed enogastronomica nel prestigioso Palazzo di Roccabruna di epoca rinascimentale, sede del Municipio, annoverato tra i più antichi palazzi d’Italia ed inserito nel Patrimonio nazionale. A seguire, la visita abissale e mozzafiato con la salita in funivia nell’incantevole paese di Sardagna, da cui è possibile ammirare dall’alto della montagna la città di Trento, abbracciata dalle Alpi e bagnata dal fiume Adige. Un panorama che lascia a bocca aperta.