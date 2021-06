Partite in Puglia le prime vaccinazioni nei luoghi di lavoro

ASV in liquidazione, Onda Civica: “Nomina liquidatore inopportuna”

Pubblichiamo di seguito la nota a frima di Onda Civica Bitonto. «In aperta crisi economica e recessione in Italia, la liquidanda A. S. V. SPA di Bitonto non poteva non permettersi il lusso di percorrere la via della liquidazione (con unico liquidatore – di certo